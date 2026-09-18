Электронное голосование на избирательных участках Москвы проходит штатно

Терминалы электронного голосования на избирательных участках Москвы работают штатно. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

По его словам, единичные локальные неполадки были своевременно устранены. Фиксировались они в течение непродолжительного времени и никак не повлияли на ход голосования и корректность учета голосов.

Ковалёв добавил, что во время коротких задержек с работой терминала, москвичи могли получить бумажный бюллетень.

«Мы наблюдаем в режиме реального времени, что все работает штатно, избиратели благополучно реализовывают свое право с помощью ТЭГ или бумажных бюллетеней», – заверил глава Общественного штаба.

Жителям столицы доступны все способы голосования на выборах в Госдуму. Отдать свой голос можно дистанционно на сайте elec.mos.ru. Для этого необходимы постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись портала mos.ru.