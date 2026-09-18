Первых победителей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» назовут 19 сентября

Первый розыгрыш призов акции «ВыбираемВместе2026 — Москва» программы лояльности «Миллион призов» состоится 19 сентября. В нем смогут принять участие избиратели, выбравшие электронный формат голосования на выборах депутатов Государственной думы.

Призы разыграют среди граждан, которые до 20:00 18 сентября проголосовали онлайн на странице elec.mos.ru или воспользовались электронным терминалом на избирательном участке.

Участники смогут получить не менее 1 тыс. призовых баллов. Также предусмотрены призы номиналом 3 тыс., 5 тыс., 10 тыс. и 50 тыс. баллов. Всего организуют три розыгрыша — 19, 20 и 21 сентября. Узнать результаты можно после авторизации на странице акции.

Кроме того, все участники получат мультиподписку «СберПрайм» сроком на 60 дней. Она предоставляет доступ к сервисам экосистемы Сбера, включая скидки, повышенный кешбэк, специальные предложения партнеров и дополнительные бонусы.

Еще одним призом станет подписка на онлайн-кинотеатр «Иви» на 50 дней. Она дает возможность смотреть тысячи фильмов и сериалов, включая новинки и эксклюзивные проекты.

Избиратели, проголосовавшие онлайн, также смогут дополнительно выиграть подписку на сервис «VK Музыка» на 30, 90 или 360 дней. Кроме того, им доступна возможность получить годовую подписку на 256 ГБ в «Облаке Mail».

Победители получат СМС или другое предусмотренное правилами акции уведомление с уникальным кодом участника. Его необходимо активировать до 12 октября на сайте программы.

Призовые баллы можно использовать для получения скидок в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также для покупки билетов в столичные музеи. Кроме того, их можно направить на благотворительность.

Подробные условия и порядок проведения акции опубликованы на ее странице.