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В Общественном штабе заявили, что выборы в Москве проходят без нарушений

Сюжет Выборы-2026
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В Москве выборы в Государственную думу проходят без нарушений. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за процедурой.

«В данный момент уже проголосовали более 1,8 млн человек — именно столько москвичей сделали свой выбор всеми удобными способами», — рассказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Уточняется, что 1,7 млн человек предпочли электронное голосование, а 100 тыс. человек отдали свой голос при помощи бюллетеня.

Как рассказал председатель Общественного штаба, на каждом избирательном участке в Москве работают наблюдатели, которые знают алгоритмы при возникновении нештатных ситуаций. Для наблюдения за онлайн-голосованием доступны расширенные инструменты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании, воспользовавшись онлайн-форматом.
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МоскваМосквавыборы в Госдуму 2026Общественный штаб наблюдения за выборами
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