В Общественном штабе заявили, что выборы в Москве проходят без нарушений

В Москве выборы в Государственную думу проходят без нарушений. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за процедурой.



«В данный момент уже проголосовали более 1,8 млн человек — именно столько москвичей сделали свой выбор всеми удобными способами», — рассказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.



Уточняется, что 1,7 млн человек предпочли электронное голосование, а 100 тыс. человек отдали свой голос при помощи бюллетеня.



Как рассказал председатель Общественного штаба, на каждом избирательном участке в Москве работают наблюдатели, которые знают алгоритмы при возникновении нештатных ситуаций. Для наблюдения за онлайн-голосованием доступны расширенные инструменты.



Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании, воспользовавшись онлайн-форматом.