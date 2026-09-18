ОШ: в электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

В первые часы голосования на выборах в Государственную думу в Москве электронный формат выбрали 1,5 млн человек. В это число вошли как избиратели, голосующие дистанционно с компьютера или телефона, так и те, кто использует электронные терминалы на избирательных участках.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв отметил востребованность электронного формата среди жителей столицы. По его словам, возможность быстро и удобно проголосовать соответствует ритму жизни мегаполиса, а цифровые инструменты также позволяют участвовать в выборах тем, кому ранее было сложно найти возможность проголосовать традиционным способом.

Избиратели, которые голосуют электронно на выборах депутатов Государственной думы в Москве, становятся участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» городской программы лояльности «Миллион призов». Им предусмотрены специальные призы, а также возможность выиграть от 1 тыс. до 50 тыс. призовых баллов.

Полученные баллы можно обменять на баллы сервиса «Мосбилет», использовать для получения скидок в магазинах-партнерах, пополнения карты «Тройка» или направить на благотворительность.

Выборы в Москве проходят с 18 по 20 сентября 2026 года. Избирательные участки открыты все три дня с 08:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование доступно круглосуточно до 19:59 20 сентября на elec.mos.ru.

Проголосовать онлайн на выборах депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов района Щукино могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru. Электронный голос также можно отдать с помощью терминала на любом избирательном участке.

Гости Москвы, которые заранее подали заявление через механизм «Мобильный избиратель», также могут проголосовать в столице за депутатов Государственной думы. Кроме того, избиратели из шести регионов — Республики Мордовия, Республики Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей — получили возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих субъектов.

Ранее сообщалось, что первых победителей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» назовут 19 сентября.