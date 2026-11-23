100-летие Музея кино на ВДНХ, день памяти Матроны Московской, реставрация усадьбы Шереметевых, Кубок по дзюдо и многое другое. Собрали самые интересные события столицы за неделю — смотрите главные новости Москвы в видео.

Вся Москва — в одном приложении

Цифровой путеводитель по Москве — это не одна программа, а целая экосистема сервисов. Корреспондент Даниил Коробко протестировал новинку. В базе данных путеводителя фото и видео зданий, памятников, музеев, парков и интересных мест Москвы, а также рассказы об этих объектах, их местоположение на карте и советы пользователям, как удобнее до них добраться. По мнению Даниила, сервис очень удобен и познавателен.

Россияне победили в Кубке по дзюдо ШОС

Открытый кубок по дзюдо Шанхайской организации сотрудничества прошёл в Москве. Соревнования собрали на своих татами свыше шестидесяти спортсменов из семи стран: России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Афганистана и Камбоджи. Сборную России представили 28 дзюдоистов. Именно представители России и заняли призовые места на пьедестале почета.

Восстанавливают уникальный деревянный дворец графов Шереметевых

Современные технологии реставрации, уникальные материалы — так восстанавливают усадьбу графов Шереметевых в столице. Корреспондент Виолетта Бурлакова побывала на объекте во время работ и пообщалась с руководителем департамента культурного наследия г. Москвы Алексеем Емельяновым. Он рассказал, что дворец построен исключительно из дерева, в нем нет ни одного элемента с каменной кладкой. Несмотря на это — сохранность потрясающая.

Строят новые здания московских судов

В Москве полным ходом идёт строительство зданий для Таганского и Лефортовского районных судов. Сейчас они располагаются в домах, которые построены больше века назад. Но уже совсем скоро переедут в новые, современные помещения. Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход строительных работ на этих двух объектах. По его мнению, судьи должны работать в комфортных условиях.

Музей кино на ВДНХ с уникальными экспонатами отмечает 100-летие

Музей кино на ВДНХ отмечает столетний юбилей. Корреспондент Валерия Мартыненкова побывала в запасниках учреждения и увидела уникальные экспонаты из истории отечественного кино. В том числе в этом музее можно посетить кабинет режиссера Сергея Эйзенштейна, увидеть легендарный мотоцикл из фильма «Бриллиантовая рука» и почитать комикс Уолта Диснея, который в Москву привёз сам автор. Все экспонаты музея — подлинники.

В Москве прошел турнир по самбо среди юных спортсменов со всей России

В Москве прошел Всероссийский День самбо. В этот день, 16 ноября, в Лужниках состоялся финал соревнований по этому виду спорта. Турнир прошел в командном и личном зачетах среди сильнейших борцов со всей России в возрасте от 12 до 14 лет. Финальный бой прошел между командой из Московской области и Краснодарского края.

Как психологи помогают москвичам справиться со стрессом

22 ноября в России отмечается День психолога. Корреспондент Даниил Коробко посетил столичный Центр ментального здоровья и узнал, как именно оказывается москвичам психологическая помощь. Специалисты центра используют такие методы, как психодрама, индивидуальное консультирование, групповые тренинги. Тут помогают справляться с тревожными и депрессивными расстройствами, неврозами и пограничными состояниями. Обратиться в центр может любой москвич через поликлинику или систему ЕМИАС. Факт обращения — полностью конфиденциален.

День ангела Матроны Московской в Покровском монастыре

День ангела Матроны Московской выпадает на 22 ноября. В этот день корреспондент Даниил Коробко посетил Покровский монастырь, где хранятся мощи блаженной старицы, которая, как верят люди, творила чудеса при жизни и продолжает их творить и после смерти. Было очень много паломников, очередь к мощам завивалась по всей территории обители. Большинство людей приходит с белыми цветами, согласно легенде, именно их больше всего любила Матрона при жизни.