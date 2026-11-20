В Москве завершился набор школьников в сборные команды для подготовки к Всероссийской олимпиаде. В течение учебного года почти 20 тысяч учащихся будут заниматься под руководством тренеров, методистов и преподавателей ведущих российских университетов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в прошлом году московская команда показала рекордный результат в финале соревнований, получив 1972 диплома. Победителями и призерами стали учащиеся 275 столичных школ.

В этом учебном году подготовка участников будет проходить на базе 10 ведущих вузов страны, в том числе МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и Российского университета дружбы народов. Часть практических занятий организуют непосредственно в университетах, где школьники смогут проводить исследования под руководством ученых.

Разобраться в небесной механике

Подготовкой московских сборных по физике и астрономии занимается в том числе Московский физико-технический институт. На базе вуза школьники будут готовиться к практическим этапам олимпиад и международным соревнованиям, включая Международную физическую олимпиаду и Открытую международную олимпиаду по астрономии.

Участники изучат теоретические разделы физики, освоят экспериментальные методы и будут решать задачи по сферической и звездной астрономии, а также небесной механике. Для этого предусмотрено использование компьютерного моделирования и инструментов обработки и анализа данных.

К подготовке команды по географии подключился географический факультет МГУ. Преподаватели университета проведут занятия по метеорологии, геоморфологии и гидрологии в московских лесопарках с применением специального оборудования. Школьники также посетят метеостанцию, Музей землеведения МГУ и лаборатории факультета.

Во время практикумов они научатся распознавать минералы и горные породы, пользоваться метеорологическими приборами, наблюдать за гидрологическим режимом рек и изучать геоморфологические процессы.

Создать кремы из растений

Занятия московской сборной по химии также организуют на базе МГУ. В лабораториях химического факультета школьники будут совершенствовать навыки в трех разделах, представленных на Всероссийской олимпиаде: неорганической, аналитической и физической химии.

В ходе практической подготовки они научатся выявлять неизвестные вещества в образцах, синтезировать неорганические соединения и определять концентрацию веществ в растворах. Кроме того, участники освоят измерение скорости химических реакций с помощью кондуктометрии и спектрофотометрии, а также изучат влияние ферментов на эти процессы.

Сборная по экологии занимается в Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина. Программа включает два направления: химические технологии в экологии и зеленую косметику. В рамках проекта школьники получат растительные экстракты и на их основе изготовят косметические кремы.

В сентябре для участников уже провели презентации и мастер-классы, посвященные работе олимпиадных сборных. В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы состоялся фестиваль команд по иностранным языкам. Школьники познакомились с китайской живописью и каллиграфией, попробовали сделать японские оригами, а также узнали о культуре азиатских стран и современных способах изучения языков с применением нейросетей.

Еще одно мероприятие прошло в Музее космонавтики. На астрономическом празднике школьники прослушали лекции, наблюдали за небесными объектами в телескопы, участвовали в викторине по экспозиции музея и мастер-классе по изготовлению солнечных часов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится на протяжении всего учебного года и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры финала получают льготы при поступлении в российские университеты. Среди них — 100 баллов за профильный предмет на ЕГЭ или зачисление без вступительных испытаний.

Подготовка московских школьников к интеллектуальным соревнованиям соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и проекта «Все лучшее детям».