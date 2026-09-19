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Победители акции #ВыбираемВместе начали получать призовые баллы

Сюжет Выборы-2026
Официальный сайт Мэра Москвы
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Столичные избиратели, проголосовавшие на выборах онлайн и ставшие победителями акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», уже начали получать призовые баллы, сообщает mos.ru.

«Первые победители акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов» уже активируют свои уникальные коды участников на странице акции. Они выиграли от одной до 50 тысяч призовых баллов», - говорится в публикации.

Сообщается о возможности обмена полученных баллов, каждый из которых равен 1 руб., на скидочные промокоды и спецпредложения партнеров акции сразу или позже, в удобное время.

Участники акции, активировавшие свои коды, имеют возможность воспользоваться предложениями партнеров акции. Речь идет о магазинах, кафе, ресторанах, аптеках и маркетплейсах. Также возможен обмен призовых баллов на баллы «Мосбилета». Кроме того, с помощью полученных баллов можно пополнить карту «Тройка» или поучаствовать в благотворительности.

Уникальные коды участника должны быть активированы не позднее 12 октября.

«Для этого нужно зайти на страницу акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва», авторизоваться с помощью логина и пароля от своей учетной записи на портале mos.ru и нажать кнопку «Активировать код»», - говорится в  материале.

Сообщается, что полученные призовые баллы должны быть использованы до 10 декабря.

Ранее стало известно, что в столице разыграли первые призы акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва».
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