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Ветеран СВО назвал ДЭГ удобным способом участия в выборах в Москве

Сюжет Выборы-2026
Игорь Харитонов / АиФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Ветеран СВО и полковник запаса Роман Фатеев высказался о работе наблюдателей Общественного штаба Москвы на выборах депутатов в Государственную думу IX созыва.

«Избирательная кампания в Москве проходит на высоком уровне, это видно. Видна активность избирателей. Вот сейчас меня провели по местам, где подводится статистика. Все прозрачно», — сказал Фатеев.

По мнению ветерана, текущие выборы станут оценкой зрелости для российского общества, и оно должно проголосовать «за наше будущее и за нашу победу».

Фатеев также считает, что дистанционное электронное голосование обеспечивает явку и даёт возможность проголосовать тем, кто находится в отъезде, а молодёжь сознательно отдаёт предпочтение ДЭГ.

Выборы депутатов в Государственную думу проходят с 18 по 20 сентября. Московские избирательные участки работают все три дня с 8:00 до 20:00.
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