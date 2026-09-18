Ветеран СВО назвал ДЭГ удобным способом участия в выборах в Москве

Ветеран СВО и полковник запаса Роман Фатеев высказался о работе наблюдателей Общественного штаба Москвы на выборах депутатов в Государственную думу IX созыва.



«Избирательная кампания в Москве проходит на высоком уровне, это видно. Видна активность избирателей. Вот сейчас меня провели по местам, где подводится статистика. Все прозрачно», — сказал Фатеев.



По мнению ветерана, текущие выборы станут оценкой зрелости для российского общества, и оно должно проголосовать «за наше будущее и за нашу победу».



Фатеев также считает, что дистанционное электронное голосование обеспечивает явку и даёт возможность проголосовать тем, кто находится в отъезде, а молодёжь сознательно отдаёт предпочтение ДЭГ.



Выборы депутатов в Государственную думу проходят с 18 по 20 сентября. Московские избирательные участки работают все три дня с 8:00 до 20:00.