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Первые призы акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» разыграли в столице

Сюжет Выборы-2026
mos.ru
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Более двух миллионов человек стали победителями первого дня акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов Государственной думы. Итоги розыгрыша подвели в столице.

Участники, которые проголосовали на выборах 18 сентября в электронном формате до 20:00, получили призовые баллы номиналом 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч. Один балл равен одному рублю. Их можно обменять на промокоды со скидками в кафе и аптеках, использовать для пополнения транспортной карты «Тройка», обменять на баллы «Мосбилета» или направить в благотворительные фонды — партнеры программы.

Кроме того, всем участникам акции предусмотрены специальные призы. Среди них — мультиподписка «СберПрайм» на 60 дней, которая дает доступ к сервисам экосистемы Сбера, скидкам, повышенному кешбэку, специальным предложениям партнеров и дополнительным бонусам.

Еще одним призом стала подписка на онлайн-кинотеатр «Иви» сроком на 50 дней. Участники, проголосовавшие онлайн, также могут получить подписку на «VK Музыку» на 30, 90 или 360 дней либо годовую подписку на хранилище «Облако Mail» объемом 256 гигабайт.

Победителям, голосовавшим онлайн, направили уведомления по СМС от DIT_MOS или другим предусмотренным правилами акции способом. Для получения приза необходимо активировать уникальный код на сайте «Миллион призов», авторизовавшись с помощью учетной записи на mos.ru. Сделать это можно до 12 октября включительно.

Участниками акции могут стать избиратели с полной учетной записью на mos.ru, проголосовавшие онлайн, а также жители Москвы и мобильные избиратели из других регионов России, которые отдали голос с помощью электронных терминалов на избирательных участках столицы.
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Москвапризыэлектронное голосованиеакция Миллион призоввыборы
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