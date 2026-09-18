ОШ: первый день голосования на выборах в столице прошел в штатном режиме

Первый день голосования на выборах в Москве прошел штатно, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

«Первый день выборов в Москве прошел штатно. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00 и вновь откроются в 08:00 19 сентября», — сказано в публикации.

Всего в голосовании в Москве уже поучаствовали 2,27 миллиона человек. Большинство из них выбрали электронный формат голосования — онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.

Выборы в Москве проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование доступно круглосуточно до 19:59 20 сентября на elec.mos.ru.