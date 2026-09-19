2,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании в Москве

В Москве 2,5 миллиона человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Голосование проходит через портал mos.ru и с помощью электронных терминалов на избирательных участках столицы и проходит в штатном режиме.

Совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией могут воспользоваться всеми доступными способами голосования. При этом наиболее востребованным остается электронный формат.

Дистанционное голосование доступно круглосуточно до 19:59 20 сентября для пользователей с полной учетной записью на mos.ru. Избирательные участки 19 и 20 сентября работают с 08:00 до 20:00. Электронный голос можно отдать с помощью терминала на любом участке, а бумажный бюллетень получить только по месту постоянной регистрации.

Одновременно с выборами депутатов Государственной думы в Москве с 18 по 20 сентября проходят выборы муниципальных депутатов района Щукино. Кроме того, на столичных избирательных участках голосуют мобильные избиратели из других регионов России.

Все москвичи, которые проголосуют электронным способом на выборах депутатов Госдумы, автоматически станут участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов». Они смогут получить специальные призы и выиграть от одной до 50 тысяч призовых баллов.

Полученные баллы можно обменять на баллы «Мосбилета», билеты в музеи и зоопарк, а также использовать для получения скидок в магазинах и аптеках — партнерах программы. Кроме того, ими можно пополнить карту «Тройка» или направить средства на благотворительность.