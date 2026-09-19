В Москве начался второй день голосования на выборах в Государственную думу

В Москве начался второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы. Принять участие в выборах могут совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией. Жители района Щукино также выбирают муниципальных депутатов.

Избирательные участки во всех районах Москвы вновь открылись в 08:00. Одновременно дистанционное электронное голосование проходит круглосуточно. Отдать голос можно любым доступным способом.

ДЭГ на elec.mos.ru продолжится в непрерывном режиме до 19:59 20 сентября. Благодаря электронному формату москвичи с полной учетной записью на mos.ru могут голосовать в любое время, в том числе когда избирательные участки закрыты.

Проголосовать онлайн можно с любого подключенного к интернету устройства, в том числе находясь в другом регионе России. Специалисты рекомендуют заранее авторизоваться на портале. Для стабильного доступа к elec.mos.ru советуют использовать «Яндекс Браузер» или установить на устройство отечественные сертификаты безопасности.

Если для голосования потребуется отключить VPN или расширения браузера, блокирующие всплывающие окна, система электронного голосования покажет соответствующее уведомление.

Электронный голос можно также отдать с помощью терминала на любом избирательном участке Москвы. Для этого необходимо предъявить паспорт. 19 сентября терминалы доступны до 20:00, а 20 сентября — с 08:00 до 20:00. Избирательные участки работают, в частности, в торговых центрах, районных центрах «Место встречи» и центрах госуслуг.

Бумажный бюллетень можно получить только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации.

На московских участках с помощью электронных терминалов также голосуют мобильные избиратели из других регионов, которые выбрали Москву местом голосования на выборах депутатов Государственной думы. Кроме того, по решению Центризбиркома России жители шести регионов получили возможность проголосовать в столице за высших должностных лиц своих субъектов РФ.

Москвичи, которые проголосуют электронным способом на выборах в Государственную думу 19 или 20 сентября, станут участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов». Они смогут получить специальные призы и выиграть от 1 тыс. до 50 тыс. призовых баллов. Баллы можно обменять на баллы «Мосбилета», билеты в музеи и зоопарк, а также скидки в магазинах и аптеках — участниках программы. Кроме того, их можно использовать для пополнения карты «Тройка» или направить на благотворительность.