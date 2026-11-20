Жители многоквартирных домов при проведении капремонта могут сами выбирать оформление подъезда, сообщает «Мосинформ».

Ремонт подъездов в целом по России входит в дополнительный список работ при капремонте, но в Москве, начиная с 2018 года, он включен в список основных, пояснил изданию заместитель начальника Управления информационных технологий Фонда капремонта Москвы Владимир Мирошниченко.

Во время капремонта подъезда должны быть покрашены стены и потолок, обновлены напольное покрытие, лестницы и поручни, установлены новые входные двери и почтовые ящики.

До начала работ Фонд капитального ремонта Москвы предоставляет собственникам список того, что планируется сделать. Жители проводят общее собрание, обсуждают и утверждают перечень и нюансы работ, при этом голосование можно провести на платформе «Электронный дом». Лишь после этого начинается ремонт.

По словам Мирошниченко, существуют стандартные варианты цветовых сочетаний и требования к материалам, но у жителей есть возможность выбрать дизайн элементов и цвета будущей отделки. И есть примеры того, как москвичи приняли активное участие в обновлении своих подъездов.

К примеру, жители дома на Кутузовском проспекте, 35 попросили сохранить в их подъезде исторические деревянные поручни, установленные в 1940 году. Специалисты пошли навстречу: поручни обновили и восстановили в тех местах, где они были повреждены, после чего их покрасили в первоначальный цвет.

Жители исторического особняка на Маросейке при капремонте решили украсить черный вход. С помощью ИИ они разработали изображение, и теперь их радует уникальное мозаичное панно.



Напомним, в рамках столичной программы капремонта с 2022 по 2026 год в Москве будет обновлено почти 7400 подъездов жилых многоквартирных домов.