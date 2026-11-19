В Москве приступили к строительству в Мневниковской пойме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Мневниковской пойме началось строительство Дворца спорта с двумя ледовыми аренами. Здание строится в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города», - написал градоначальник.

По его словам, Дворец спорта построят на улице Нижние Мневники неподалеку от станции метро «Терехово». Проектом предусмотрено оборудование в здании двух ледовых арен с трибунами, залов общей физподготовки, единоборств, спортивной гимнастики, а также тренажерного зала.

На крыше спортобъекта будет создана зеленая зона. Также запланировано обустройство общественного пространства с зелеными насаждениями на прилегающей к зданию территории.

«Завершить строительство Дворца спорта планируется в 2028 году. Он дополнит инфраструктуру развивающейся Мневниковской поймы — будущего центра экономической активности Москвы», - сообщил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о планах завершить до конца следующего года модернизацию катка у спорткомплекса «Меридиан».