Мультидисциплинарная команда врачей городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова и специалисты нового центра болезней системы кровообращения (БСК) городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского спасли женщину, у которой развился тяжелый инфаркт миокарда, осложненный нарушением сердечного ритма и кардиогенным шоком, рассказала заммэра мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что в Москве последовательно выстраивается система помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — от профилактики и оценки рисков до спасения в критических ситуациях. В стационарах применяются современные методики лечения, врачи работают в мультидисциплинарных командах и экспертных центрах и используют генеративный ИИ.

«Именно такой подход помог пациентке Первой градской больницы, у которой течение обширного инфаркта осложнило уже имеющийся сахарный диабет, долгое время остававшийся без должного контроля со стороны женщины», - рассказала Ракова.

По ее словам, жительница столицы обратилась к врачам на вторые сутки после развития инфаркта миокарда. В стационаре у нее диагностировали обширное поражение обоих желудочков сердца и серьезные осложнения — блокаду сердца и кардиогенный шок, при котором сердце не может обеспечивать органы и ткани нужным количеством крови. Состояние женщины также осложнял сахарный диабет, лечением и контролем которого она до этого почти не занималась.

Ракова рассказала, что женщина перенесла три остановки сердца и восемь хирургических вмешательств. Она находилась в реанимации 63 дня, при этом почти половину этого времени женщина провела на аппарате ЭКМО, который замещает работу сердца и легких. Врачи временно установили женщине электрокардиостимулятор для поддержания сердечного ритма и установили стент в коронарную артерию, что позволило восстановить кровоток. Из-за крайне тяжелого состояния больной потребовалось применение ЭКМО. Несмотря на это, пациентку не удавалось вывести из критического состояни. Тогда к ее лечению присоединились профильные эксперты нового центра болезней системы кровообращения больницы имэ И.В. Давыдовского. Вместе врачи двух столичных больниц определили тактику дальнейшего лечения женщины и со второй попытки завершили процедуру ЭКМО.

На этапе восстановления пациентки, который длился еще около месяца, мультидисциплинарная команда врачей смогла восстановить работу ее сердца и добиться компенсации сахарного диабета. После трех месяцев лечения москвичку выписали из больницы. Врачи продолжают контролировать состояние ее здоровья и регулярно приглашают на контрольные обследования и консультации.

По словам Раковой, всю медпомощь женщине предоставили бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее вице мэр в интервью aif.ru сообщила, что в Москве выживаемость новорожденных с низкой массой тела составляет 99%. В последние годы в российской столице значительно расширили возможности оказания медпомощи недоношенным детям, современные технологии позволяют выхаживать малышей даже с экстремально низкой массой тела, сказала Ракова.