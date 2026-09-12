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Забота как дома. Собянин рассказал об открытии геронтологического центра

«Мы последовательно ведем реконструкцию социальных учреждений, создавая внутри не просто комфортную обстановку, а условия, максимально приближенные к домашним», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы последовательно ведем реконструкцию социальных учреждений, создавая внутри не просто комфортную обстановку, а условия, максимально приближенные к домашним», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Коллаж АиФ

В Ново-Переделкине после реконструкции открылся геронтологический центр «Западный». 460 пожилых москвичей получат современное жилье и уход.

«Мы последовательно ведем реконструкцию этих социальных учреждений, создавая внутри не просто комфортную обстановку, а условия, максимально приближенные к домашним», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин у себя в соцсетях.

У «Западного» «биография» особая: в ней отражается история московской благотворительности.
Фото: mos.ru

Свое начало центр берет в 1911 году. Тогда он был основан как Городское убежище имени Тарасовых. Комплекс для пожилых возвели на средства известной купеческой семьи мецената Степана Алексеевича Тарасова. Проект разработал московский архитектор Максим Геппенер.

На протяжении многих десятилетий здесь живут и получают заботу участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, ученые, работники культуры и образования.

Фото: mos.ru

Что изменилось после реконструкции?

Обновление — не косметика. В двух жилых корпусах общей площадью 14 тысяч квадратных метров оборудовано 161 комната, рассчитанная на двух-четырех человек. Всего центр способен принять 460 постояльцев, которые полностью или частично утратили способность обслуживать себя сами. Уход за ними обеспечивают свыше 450 специалистов разных профилей. Именно такое соотношение персонала и проживающих позволяет говорить об индивидуальном, а не усредненном подходе.

Фото: mos.ru

Отдельная тема — доступность. Пространство центра организовано без барьеров и неудобных перепадов, свобода передвижения продумана до мелочей. В помещениях оборудовали расширенные дверные проемы, потолочные подъемники и специализированные санузлы. Для жильцов в тяжелом состоянии предусмотрены комнаты с собственным выходом на террасу: можно выйти на воздух, не преодолевая коридоры и лестницы.

Еще одна новация — второй в городе симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода площадью более трех тысяч квадратных метров. Здесь будут обучаться сотрудники социальных учреждений, а также  горожане, которые заботятся о близких на дому. Плюс на базе центра организованы реабилитационные занятия и работает «Кинотеатр впечатлений» (формат 5D) для поддержки когнитивных функций проживающих.
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МоскваМосковская медицинагеронтологический центрреконструкция медучрежденийСергей Собянин
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