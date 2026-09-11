Город рекордов. Собянин подвел итоги спортивного лета в Москве

Семь миллионов участников, 50 масштабных фестивалей и свыше 25 тысяч открытых тренировок — столица подводит итоги самого яркого спортивного сезона в истории. Этим летом москвичи устанавливали мировые рекорды, осваивали прыжки на пружинах, играли в шахматы и тренировались прямо на крышах. Подробности — в материале aif.ru.

Доступный спорт — в каждом дворе

Итоги спортивного лета подвел мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул: главное движение сегодня происходит не на закрытых профессиональных аренах, а прямо под окнами горожан. Столица делает ставку на то, чтобы любой житель мог выйти из подъезда и бесплатно позаниматься с тренером — без необходимости куда-то специально ехать или покупать дорогие абонементы.

«Наша главная цель — делать спорт доступным рядом с домом, в каждом районе Москвы», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Мэр Москвы отметил также, что наибольшей популярностью у горожан пользовались семейные и детские форматы. В частности, проект «Семейные игры», проходивший в скверах и дворах, привлек свыше 50 тысяч участников, а Фестиваль школьного спорта объединил более 600 команд. Главной же точкой притяжения лета традиционно стали «Лужники»: за один месяц спортивный праздник собрал почти два миллиона гостей.

Не обошлось и без громких достижений. Москва установила мировые рекорды по длине игровой полосы препятствий «Пол — это лава» (более 500 метров), размаху турнира по настольному теннису (свыше 6 тысяч игроков) и масштабу сайклинг-сессий (почти 2,5 тысячи человек одновременно). А рекорды России и БРИКС пополнились массовой сап-йогой в Строгине, джампингом (1,7 тысячи спортсменов), одновременной игрой в шахматы на 2,8 тысячи участников и умопомрачительными трюками гидрофлайеристов на акватории Москвы-реки.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Аэробика на пружинах и фитнес под открытым небом

Aif.ru в течение всего лета следил за тем, как москвичи приобщались к здоровому образу жизни.

Одним из самых массовых и запоминающихся праздников стал День физкультурника, который Москва отметила сразу на шести площадках — от стадиона «Москвич» и Воробьевых гор до акватории Яузы и Центра пляжных видов спорта «Динамо».

Одновременно заниматься спортом на городских объектах могли более 500 тысяч человек. В этот день на стадионе «Москвич» организаторам удалось собрать лучших представителей фитнес-индустрии, которые презентовали новые направления прямо под открытым небом: от степа и пилатес-хореографии до функционального тренинга, сайкл-марафонов и зоны подвесного фитнеса.

Фото: mos.ru/пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Особый ажиотаж у гостей вызывали нетипичные тренировочные программы — например, кенга джампс, аэробные занятия на специальных ботинках с пружинящей системой. Инструкторы проводили открытые мастер-классы, подробно объясняя участникам технические тонкости и физиологию нагрузки.

Включение таких оригинальных и технологичных дисциплин в общегородские праздники нашло живой отклик и в профессиональной среде. Тренер-презентор Анастасия Гаврилина, которая уже шесть лет развивает это направление и регулярно работает на площадках «Московского спорта», объяснила, в чем секрет растущей популярности пружинящей экипировки:

«Во время тренировки задействованы практически все группы мышц, при этом снижается нагрузка на суставы. Ботинки подбираются индивидуально — с учетом размера и веса человека, поэтому попробовать направление могут люди с разной физической подготовкой».

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Анастасия Гаврилина добавила, что в этом году праздник поразил ее своими масштабами, красотой и детальной проработкой программы. Новичкам тренер советует не бояться экспериментов: кенга джампс идеально подходит тем, кто любит сочетать кардио с танцами, давая колоссальный прилив бодрости и энергии.

К слову, на площадку многие приходили целыми компаниями и семейными дуэтами. Например, две подруги-легкоатлетки успели за день посетить сразу два спортивных объекта: утреннюю растяжку прошли в «Лужниках», а вечернюю — на «Москвиче». Девушки поделились, что после сложного рабочего дня такая нагрузка вернула им силы, подарив невероятные эмоции и мощный заряд энергии на недели вперед.

Гроссмейстеры, гидроджеты и ночные гонки

Пока одни осваивали пружинящую аэробику, другие выбирали интеллектуальные дисциплины. 2026 год окончательно закрепил за Москвой статус шахматной столицы. В городе прошла серия соревнований самого высокого уровня — от международного турнира «Шахматные звезды — 2026» с призовым фондом 15 миллионов рублей (победу в гроссмейстерском зачете уже в пятый раз одержал Владислав Артемьев) до грандиозного фестиваля «День шахмат» на «ВТБ Арене», где более двух тысяч участников вышли на 32 сеанса одновременной игры с Сергеем Карякиным, Александром Морозевичем и Эрнесто Инаркиевым.

Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Базой для таких успехов стала фундаментальная детская система подготовки: в школах и колледжах столицы сегодня работает почти две тысячи шахматных кружков, где занимаются свыше 25 тысяч детей, а ведущим центром подготовки остается детско-юношеская спортивная школа имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

Не отставали и любители экстрима. Акватория Москвы-реки приняла крупнейший в России международный фестиваль «Гидрофлай Фест 2026», собравший 100 профессиональных райдеров из 17 стран мира (включая таких мировых звезд, как французский топ-райдер Джефф Газзола и экстремальная династия Джири и Николаса Блаха из Чехии).

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В «Лужниках» заработал новый экстрим-парк с шестью специализированными секциями, включая эйр-зону, памп-трек и сектор «Биг-эйр» для рекордов на роликах, скейтбордах, BMX и самокатах. А в ночь с 4 на 5 июля прошел Ночной велофестиваль, где тысячи участников преодолели красивейший 20-километровый маршрут от Крылатской улицы до Воробьевых гор в свете ночной иллюминации.

От крыш до дворовых площадок

Настоящей находкой для горожан стали городские проекты «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район».

За четыре года своего существования они выросли из нескольких площадок в гигантское движение, охватившее 110 районов и 600 тысяч участников.

В этом сезоне москвичи в очередной раз убедились — качественные и безопасные тренировки под руководством дипломированных специалистов могут быть полностью бесплатными.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Семейная экономия и персональный прогресс

Для обычной московской семьи «Мой спортивный район» дает еще и ощутимую финансовую выгоду: посещение городских площадок экономит порядка 12,4 тысячи рублей — именно столько в среднем стоит абонемент на аналогичный курс занятий по фитнесу, пилатесу или растяжке в частных коммерческих студиях.

«Уверен: спорт рядом с домом, бесплатно и под присмотром опытных тренеров — это вклад города в здоровье и хорошее настроение москвичей», — написал мэр Москвы.

Система регулярных дворовых тренировок строится на комплексном подходе: квалифицированные наставники тщательно следят за техникой выполнения упражнений, а программы гибко трансформируются в зависимости от сезона. Летом в проекте открылся беговой клуб «Культура бега», где единомышленники преодолевают живописные дистанции, а на крышах районных центров «Место встречи» стартовало направление «На высоте».

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И это действительно работает. Профессиональная поддержка инструкторов помогает москвичам добиваться впечатляющих результатов и находить новые хобби. Москвичка Юлия Параскевопуло рассказала aif.ru, что за год фитнеса во дворе забыла про усталость и стала намного пластичнее. А другая жительница, Людмила Демченко, благодаря городским тренерам совершила личный прорыв:

«Когда я пришла, то не умела играть в настольный теннис вообще, а сегодня уверенно держу ракетку и готова участвовать в соревнованиях. Кроме этого, тренировки — это отличный заряд позитива».

Фитнес под облаками

Абсолютным хитом сезона стал открытый спортивный фестиваль «Экватор», который в первые выходные августа прошел на крышах районных центров «Ангара», «Экран», «Прага» и «Янтарь». Организаторам удалось предложить горожанам уникальное сочетание спорта и эстетики.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Уникальную атмосферу таких занятий отмечали и сами участники. Постоянная посетительница тренировок Татьяна Колесова поделилась эмоциональными впечатлениями от фестивальной программы: «Тренировки на крышах — это прекрасно, это каждый вечер спорт с видом на великолепный закат. Сегодня у нас дневная тренировка, но это любимые зумба и растяжка, и идея провести дополнительное занятие в компании друзей очень вдохновляет».

Новый сезон — на низком старте

Лето закончилось, но спортивная столица не думает снижать темп. Мэр столицы заверил: «Летний спортивный сезон завершился, но впереди осень с не менее интересной и насыщенной спортивной программой», — отметил Сергей Собянин.

На смену тренировкам на крышах и заплывам на сап-бордах приходят осенние забеги, турниры в крытых спорткомплексах и подготовка к зимним дисциплинам. Главный результат прошедшего лета в том, что спорт окончательно стал естественной и доступной частью жизни каждого москвича.