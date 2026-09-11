Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 8 минут
147

Город рекордов. Собянин подвел итоги спортивного лета в Москве

Сюжет Спорт в Москве
Итоги спортивного лета подвел мэр Москвы Сергей Собянин.
Итоги спортивного лета подвел мэр Москвы Сергей Собянин. / Фото: mos.ru / Коллаж АиФ

Семь миллионов участников, 50 масштабных фестивалей и свыше 25 тысяч открытых тренировок — столица подводит итоги самого яркого спортивного сезона в истории. Этим летом москвичи устанавливали мировые рекорды, осваивали прыжки на пружинах, играли в шахматы и тренировались прямо на крышах. Подробности — в материале aif.ru.

Доступный спорт — в каждом дворе

Итоги спортивного лета подвел мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул: главное движение сегодня происходит не на закрытых профессиональных аренах, а прямо под окнами горожан. Столица делает ставку на то, чтобы любой житель мог выйти из подъезда и бесплатно позаниматься с тренером — без необходимости куда-то специально ехать или покупать дорогие абонементы.

«Наша главная цель — делать спорт доступным рядом с домом, в каждом районе Москвы», — написал в своем блоге Сергей Собянин.
Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Мэр Москвы отметил также, что наибольшей популярностью у горожан пользовались семейные и детские форматы. В частности, проект «Семейные игры», проходивший в скверах и дворах, привлек свыше 50 тысяч участников, а Фестиваль школьного спорта объединил более 600 команд. Главной же точкой притяжения лета традиционно стали «Лужники»: за один месяц спортивный праздник собрал почти два миллиона гостей.

Не обошлось и без громких достижений. Москва установила мировые рекорды по длине игровой полосы препятствий «Пол — это лава» (более 500 метров), размаху турнира по настольному теннису (свыше 6 тысяч игроков) и масштабу сайклинг-сессий (почти 2,5 тысячи человек одновременно). А рекорды России и БРИКС пополнились массовой сап-йогой в Строгине, джампингом (1,7 тысячи спортсменов), одновременной игрой в шахматы на 2,8 тысячи участников и умопомрачительными трюками гидрофлайеристов на акватории Москвы-реки.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Аэробика на пружинах и фитнес под открытым небом

Aif.ru в течение всего лета следил за тем, как москвичи приобщались к здоровому образу жизни.

Одним из самых массовых и запоминающихся праздников стал День физкультурника, который Москва отметила сразу на шести площадках — от стадиона «Москвич» и Воробьевых гор до акватории Яузы и Центра пляжных видов спорта «Динамо».

Одновременно заниматься спортом на городских объектах могли более 500 тысяч человек. В этот день на стадионе «Москвич» организаторам удалось собрать лучших представителей фитнес-индустрии, которые презентовали новые направления прямо под открытым небом: от степа и пилатес-хореографии до функционального тренинга, сайкл-марафонов и зоны подвесного фитнеса.

Фото: mos.ru/пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Особый ажиотаж у гостей вызывали нетипичные тренировочные программы — например, кенга джампс, аэробные занятия на специальных ботинках с пружинящей системой. Инструкторы проводили открытые мастер-классы, подробно объясняя участникам технические тонкости и физиологию нагрузки.

Включение таких оригинальных и технологичных дисциплин в общегородские праздники нашло живой отклик и в профессиональной среде. Тренер-презентор Анастасия Гаврилина, которая уже шесть лет развивает это направление и регулярно работает на площадках «Московского спорта», объяснила, в чем секрет растущей популярности пружинящей экипировки:

«Во время тренировки задействованы практически все группы мышц, при этом снижается нагрузка на суставы. Ботинки подбираются индивидуально — с учетом размера и веса человека, поэтому попробовать направление могут люди с разной физической подготовкой».

Только вверх! Такого забега Воробьевы горы не видели Подробнее

Анастасия Гаврилина добавила, что в этом году праздник поразил ее своими масштабами, красотой и детальной проработкой программы. Новичкам тренер советует не бояться экспериментов: кенга джампс идеально подходит тем, кто любит сочетать кардио с танцами, давая колоссальный прилив бодрости и энергии.

К слову, на площадку многие приходили целыми компаниями и семейными дуэтами. Например, две подруги-легкоатлетки успели за день посетить сразу два спортивных объекта: утреннюю растяжку прошли в «Лужниках», а вечернюю — на «Москвиче». Девушки поделились, что после сложного рабочего дня такая нагрузка вернула им силы, подарив невероятные эмоции и мощный заряд энергии на недели вперед.

Гроссмейстеры, гидроджеты и ночные гонки

Пока одни осваивали пружинящую аэробику, другие выбирали интеллектуальные дисциплины. 2026 год окончательно закрепил за Москвой статус шахматной столицы. В городе прошла серия соревнований самого высокого уровня — от международного турнира «Шахматные звезды — 2026» с призовым фондом 15 миллионов рублей (победу в гроссмейстерском зачете уже в пятый раз одержал Владислав Артемьев) до грандиозного фестиваля «День шахмат» на «ВТБ Арене», где более двух тысяч участников вышли на 32 сеанса одновременной игры с Сергеем Карякиным, Александром Морозевичем и Эрнесто Инаркиевым.

Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Базой для таких успехов стала фундаментальная детская система подготовки: в школах и колледжах столицы сегодня работает почти две тысячи шахматных кружков, где занимаются свыше 25 тысяч детей, а ведущим центром подготовки остается детско-юношеская спортивная школа имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

Не отставали и любители экстрима. Акватория Москвы-реки приняла крупнейший в России международный фестиваль «Гидрофлай Фест 2026», собравший 100 профессиональных райдеров из 17 стран мира (включая таких мировых звезд, как французский топ-райдер Джефф Газзола и экстремальная династия Джири и Николаса Блаха из Чехии).

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В «Лужниках» заработал новый экстрим-парк с шестью специализированными секциями, включая эйр-зону, памп-трек и сектор «Биг-эйр» для рекордов на роликах, скейтбордах, BMX и самокатах. А в ночь с 4 на 5 июля прошел Ночной велофестиваль, где тысячи участников преодолели красивейший 20-километровый маршрут от Крылатской улицы до Воробьевых гор в свете ночной иллюминации.

От крыш до дворовых площадок

Настоящей находкой для горожан стали городские проекты «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район».

За четыре года своего существования они выросли из нескольких площадок в гигантское движение, охватившее 110 районов и 600 тысяч участников.

В этом сезоне москвичи в очередной раз убедились — качественные и безопасные тренировки под руководством дипломированных специалистов могут быть полностью бесплатными.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Семейная экономия и персональный прогресс

Для обычной московской семьи «Мой спортивный район» дает еще и ощутимую финансовую выгоду: посещение городских площадок экономит порядка 12,4 тысячи рублей — именно столько в среднем стоит абонемент на аналогичный курс занятий по фитнесу, пилатесу или растяжке в частных коммерческих студиях.

«Уверен: спорт рядом с домом, бесплатно и под присмотром опытных тренеров — это вклад города в здоровье и хорошее настроение москвичей», — написал мэр Москвы.

Система регулярных дворовых тренировок строится на комплексном подходе: квалифицированные наставники тщательно следят за техникой выполнения упражнений, а программы гибко трансформируются в зависимости от сезона. Летом в проекте открылся беговой клуб «Культура бега», где единомышленники преодолевают живописные дистанции, а на крышах районных центров «Место встречи» стартовало направление «На высоте».

С приходом осени тренировки перенесут в уютные теплые помещения.
Инсайд-флоу-йога и барре. Стартует новый сезон проекта «Спортивные выходные» Подробнее

И это действительно работает. Профессиональная поддержка инструкторов помогает москвичам добиваться впечатляющих результатов и находить новые хобби. Москвичка Юлия Параскевопуло рассказала aif.ru, что за год фитнеса во дворе забыла про усталость и стала намного пластичнее. А другая жительница, Людмила Демченко, благодаря городским тренерам совершила личный прорыв:

«Когда я пришла, то не умела играть в настольный теннис вообще, а сегодня уверенно держу ракетку и готова участвовать в соревнованиях. Кроме этого, тренировки — это отличный заряд позитива».

Фитнес под облаками

Абсолютным хитом сезона стал открытый спортивный фестиваль «Экватор», который в первые выходные августа прошел на крышах районных центров «Ангара», «Экран», «Прага» и «Янтарь». Организаторам удалось предложить горожанам уникальное сочетание спорта и эстетики.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Уникальную атмосферу таких занятий отмечали и сами участники. Постоянная посетительница тренировок Татьяна Колесова поделилась эмоциональными впечатлениями от фестивальной программы: «Тренировки на крышах — это прекрасно, это каждый вечер спорт с видом на великолепный закат. Сегодня у нас дневная тренировка, но это любимые зумба и растяжка, и идея провести дополнительное занятие в компании друзей очень вдохновляет».

Новый сезон — на низком старте

Лето закончилось, но спортивная столица не думает снижать темп. Мэр столицы заверил: «Летний спортивный сезон завершился, но впереди осень с не менее интересной и насыщенной спортивной программой», — отметил Сергей Собянин.

На смену тренировкам на крышах и заплывам на сап-бордах приходят осенние забеги, турниры в крытых спорткомплексах и подготовка к зимним дисциплинам. Главный результат прошедшего лета в том, что спорт окончательно стал естественной и доступной частью жизни каждого москвича.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
МоскваМосковский спортспорт в МосквеСергей Собянинтуристско-спортивный фестивальбесплатные тренировкиМой спортивный район
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть