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Не ждать, пока заболеют. Московский главврач — о новых подходах в медицине

Директор ГБУЗ «МКНИЦ Больница 52 ДЗМ», Герой труда РФ, Заслуженный врач города Москвы Марьяна Лысенко.
Директор ГБУЗ «МКНИЦ Больница 52 ДЗМ», Герой труда РФ, Заслуженный врач города Москвы Марьяна Лысенко. / Сергей Киселев / Агентство городских новостей "Москва"

«Я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах...» — такими словами начинается предвыборный ролик Сергея Собянина, где рядом с ним мы видим и авторитетных врачей. В том числе в его команде присутствует известный московский врач Марьяна Лысенко. Врач может быть политиком? Да, если это поможет улучшить здравоохранение, повысить доступность и качество медицинской помощи для всех людей, а не только живущих в столице. С одной стороны, неравнодушный врач, профессионал, знает болевые точки системы, с другой — именно хорошему врачу мы можем доверять самые важные вопросы, как доверяем нашу жизнь и здоровье, придя на прием с какими-то проблемами.

Упоминание регионов в агитационном ролике тоже имеет важный смысл. На недавней встрече с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», куда входит Сергей Собянин, президент призвал формировать органы власти и парламент так, чтобы все вопросы, волнующие людей, решались вовремя, в том числе «вовремя решались вопросы социального характера». «Очень важно, чтобы мы взаимодействовали с городами, регионами, друг с другом», — подчеркнул тогда Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин (второй справа) и директор, главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко (третья слева) во время осмотра хода работ по строительству нового многофункционального лечебного комплекса «Московский клинический научно-исследовательский центр «Больница № 52» на улице Пехотной в Москве.
Сергей Собянин и директор, главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко во время осмотра хода работ по строительству нового многофункционального лечебного комплекса «Московский клинический научно-исследовательский центр «Больница № 52» на улице Пехотной в Москве. Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Как реализовать это взаимодействие, чем Москва может помочь регионам в улучшении медицины? И какие достижения уже есть? Об этом в разговоре с aif.ru рассуждает директор ГБУЗ «МКНИЦ Больница 52 ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.

«Нельзя сидеть в кабинете и ждать»

Юлия Борта, aif.ru: Марьяна Анатольевна, вы не только профессиональный врач, но и занимаете очень активную общественную позицию, в том числе снялись в предвыборном ролике «Единой России». Это как-то помогает вам продвигать инициативы, необходимые для улучшения медицинской помощи людям?

Марьяна Лысенко: Участие в предвыборном ролике — это не про агитацию. Я руководитель крупной московской больницы, и это сообщение о том, что я поддерживаю курс, при котором здравоохранение является приоритетом. Общественная позиция — это про то, чтобы быть ближе к тем решениям, которые меняют жизнь людей к лучшему. Можно сидеть в кабинете и ждать, пока кто-то другой решит проблемы наших пациентов. А я так не умею.

«Московское долголетие» — пожалуй, самый масштабный и известный проект, который напрямую работает над «шириной» жизни. У него нет аналогов в мире по охвату и разнообразию предлагаемых активностей. Проект приносит ощутимые плоды.
Марьяна Лысенко

— Сергей Собянин не раз отмечал, что мы совершили просто огромный технологический рывок в здравоохранении. Это и новые лекарства, и технологии, и уникальные операции. Как так получилось? Да еще и в условиях санкций?

— Технологический рывок, о котором говорит Собянин, стал не чудом, а результатом системной работы. Санкции во многом сработали как катализатор, а не тормоз. Когда импортные поставки и логистика стали ненадежными, ускорилось то, что и так развивалось: локализация производств, собственные разработки и клинические исследования. У московских производителей появился гарантированный рынок, и это дало фармкомпаниям и производителям медтехники тот объем заказов, который позволил окупать разработки и наращивать мощности.

Подготовка кадров нового поколения в Медицинском колледже №1.
Подготовка кадров нового поколения в Медицинском колледже № 1. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Ярослав Чингаев

Мы в своей работе этими разработками активно пользуемся. В отделении ревматологии применяем отечественные препараты для лечения социально значимых заболеваний — ревматоидного и псориатического артритов, анкилозирующего спондилита. Среди них — олокизумаб, левилимаб и сенипрутуг — абсолютно уникальные российские препараты, наша гордость. Московские хирурги, урологи, гинекологи выполняют операции, которые ранее считались невозможными либо доступными единицам. Например, в нашем коллективе урологи выполняют операции на трансплантированной почке, которые уникальны не только для России, но и для мировой практики.

Москва создала собственную программу комплексной поддержки клинических исследований. Она заработала в полную силу в октябре 2022 года, хотя первые механизмы появились еще во время пандемии, когда на базе 22 московских клиник проводились пострегистрационные испытания «Спутника V». При этом Москва обеспечивает доступ к медицинской инфраструктуре для проведения исследований — это позволяет фармкомпаниям оперативно тестировать новые препараты на базе московских больниц, в том числе и в центре клинических исследований МКНИЦ Больница 52.

Собянин проинспектировал стройку многопрофильного центра Больница №52

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового медицинского комплекса.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового медицинского комплекса. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
На стройплощадке мэр побеседовал с врачами больницы - выяснил, довольны ли они проектом.
На стройплощадке мэр побеседовал с врачами больницы - выяснил, довольны ли они проектом. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Строительство нового комплекса проходит с учетом пожеланий и профессиональных нужд персонала больницы.
Строительство нового комплекса проходит с учетом пожеланий и профессиональных нужд персонала больницы. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Здание будет многоуровневым с неравномерным распределением этажей: от 4 до 10.
Здание будет многоуровневым с неравномерным распределением этажей: от 4 до 10. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Площадь нового корпуса превысит 80 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 600 коек.
Площадь нового корпуса превысит 80 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 600 коек. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Работа идет ударными темпами: еще в мае был готов только подземный этаж.
Работа идет ударными темпами: еще в мае был готов только подземный этаж. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
До начала холодов строителям нужно успеть закрыть тепловой контур.
До начала холодов строителям нужно успеть закрыть тепловой контур. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Укладка кирпича внутри здания продолжится и зимой.
Укладка кирпича внутри здания продолжится и зимой. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Готовность комплекса пока оценивают в районе 20%. Впереди еще много работы.
Готовность комплекса пока оценивают в районе 20%. Впереди еще много работы. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Завершить работы планируют в 2027 году.
Завершить работы планируют в 2027 году. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Помимо новейшего оборудования, в новом многопрофильном центре будут применены передовые решения в медицинской логистике.
Помимо новейшего оборудования, в новом многопрофильном центре будут применены передовые решения в медицинской логистике. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Все отделения, сейчас находящиеся в разрозненных корпусах, переедут в одно здание.
Все отделения, сейчас находящиеся в разрозненных корпусах, переедут в одно здание. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
В новом корпусе планируют открыть отделение нефрологии, терапевтический, диагностический, оперативный и хирургический блоки.
В новом корпусе планируют открыть отделение нефрологии, терапевтический, диагностический, оперативный и хирургический блоки. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Разместится в новом здании и родильный дом, амбулаторный центр, дневной стационар и отделение гемодиализа.
Разместится в новом здании и родильный дом, амбулаторный центр, дневной стационар и отделение гемодиализа. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
В новом здании больницы оборудуют подземный этаж для приема пациентов из карет скорой помощи.
В новом здании больницы оборудуют подземный этаж для приема пациентов из карет скорой помощи. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард

Собянин проинспектировал стройку многопрофильного центра Больница №52

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового медицинского комплекса.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового медицинского комплекса. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
На стройплощадке мэр побеседовал с врачами больницы - выяснил, довольны ли они проектом.
На стройплощадке мэр побеседовал с врачами больницы - выяснил, довольны ли они проектом. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Строительство нового комплекса проходит с учетом пожеланий и профессиональных нужд персонала больницы.
Строительство нового комплекса проходит с учетом пожеланий и профессиональных нужд персонала больницы. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Здание будет многоуровневым с неравномерным распределением этажей: от 4 до 10.
Здание будет многоуровневым с неравномерным распределением этажей: от 4 до 10. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Площадь нового корпуса превысит 80 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 600 коек.
Площадь нового корпуса превысит 80 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 600 коек. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Работа идет ударными темпами: еще в мае был готов только подземный этаж.
Работа идет ударными темпами: еще в мае был готов только подземный этаж. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
До начала холодов строителям нужно успеть закрыть тепловой контур.
До начала холодов строителям нужно успеть закрыть тепловой контур. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Укладка кирпича внутри здания продолжится и зимой.
Укладка кирпича внутри здания продолжится и зимой. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Готовность комплекса пока оценивают в районе 20%. Впереди еще много работы.
Готовность комплекса пока оценивают в районе 20%. Впереди еще много работы. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Завершить работы планируют в 2027 году.
Завершить работы планируют в 2027 году. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Помимо новейшего оборудования, в новом многопрофильном центре будут применены передовые решения в медицинской логистике.
Помимо новейшего оборудования, в новом многопрофильном центре будут применены передовые решения в медицинской логистике. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Все отделения, сейчас находящиеся в разрозненных корпусах, переедут в одно здание.
Все отделения, сейчас находящиеся в разрозненных корпусах, переедут в одно здание. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
В новом корпусе планируют открыть отделение нефрологии, терапевтический, диагностический, оперативный и хирургический блоки.
В новом корпусе планируют открыть отделение нефрологии, терапевтический, диагностический, оперативный и хирургический блоки. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
Разместится в новом здании и родильный дом, амбулаторный центр, дневной стационар и отделение гемодиализа.
Разместится в новом здании и родильный дом, амбулаторный центр, дневной стационар и отделение гемодиализа. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард
В новом здании больницы оборудуют подземный этаж для приема пациентов из карет скорой помощи.
В новом здании больницы оборудуют подземный этаж для приема пациентов из карет скорой помощи. © АиФ / Кудрявицкий Эдуард

«Действуем на опережение»

— Вот еще одно впечатляющее достижение. Продолжительность жизни в Москве в этом году превысила 80 лет. Посмотрела цифры для сравнения: в Нью-Йорке она составляет 79,5 лет, в Лондоне — 81,5, в Токио — 85. Как удалось приблизиться к долгожителям?

— Действительно, динамика Москвы выглядит особенно впечатляюще на фоне других мировых городов. Успех стал результатом комплексных усилий правительства города и столичного здравоохранения по ключевым направлениям. Это и масштабные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, и внедрение передовых цифровых технологий, и смещение фокуса на профилактику. И, что не менее важно, создание городской среды и социальных программ, стимулирующих активный и здоровый образ жизни москвичей.

Москвичи могут бесплатно узнать больше о состоянии своего организма. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Кузьмичёнок Василий

Одна из них — новая программа комплексной диагностики «Московский чекап». Можно быстро и абсолютно бесплатно проверить здоровье, определить биологический возраст и выявить риски заболеваний на ранней стадии. Мы переходим от реактивного формата медицины, когда человек обращается с жалобами, и мы начинаем лечить его по факту возникновения заболевания, к проактивному подходу. Действуем на опережение: организуем для человека регулярные обследования и работаем с рисками, разрабатывая индивидуальные программы профилактики.

Проактивная медицина — не просто технология, а смена философии: город и система здравоохранения берут на себя активную роль в сохранении здоровья каждого человека, а не ждут, когда он заболеет. Наряду с модернизацией инфраструктуры и социальными программами, это позволило повысить продолжительность жизни и взять ориентир на еще +10 лет активной и полноценной жизни для горожан.

обследование организма состоит из нескольких этапов. Первый — онлайн-тестирование.
Обследование организма состоит из нескольких этапов. Первый — онлайн-тестирование. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

— В недавнем интервью вы подчеркнули, что важна не только продолжительность, но и качество жизни. Этого ведь добиться уже сложнее? Что для этого необходимо?

— Безусловно, цифра важна, но первостепенное значение имеет качество жизни в этом возрасте. Если длина жизни измеряется годами, то её «ширина и глубина» — это то, насколько эти годы наполнены здоровьем, социальными связями и самостоятельностью. Важно, как живут пожилые люди, скорректированы ли хронические болезни, есть ли у них общение, насколько они активны и социально, и физически. 

Современная медицинская помощь — это не только оборудование, но и подготовленные специалисты, выстроенные маршруты пациента, организация работы и накопленная клиническая экспертиза. Москва сегодня располагает большим практическим опытом.
Марьяна Лысенко

«Московское долголетие» — пожалуй, самый масштабный и известный проект, который напрямую работает над «шириной» жизни. У него нет аналогов в мире по охвату и разнообразию предлагаемых активностей. Проект приносит ощутимые плоды. Наши возрастные жители ходят по музеям, занимаются спортом, путешествуют, обучаются новому и, кстати, очень хорошо следят за здоровьем — это и есть настоящая жизнь.

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Больничная наука

 Ваша больница официально называется Московский клинический научно-исследовательский центр. Городская больница и в то же время исследовательский центр. Как это совместимо? И для чего?

— Совмещение статусов городской больницы и научно-исследовательского центра в одном учреждении — не формальность, а осознанная модель «исследовательской больницы», где наука не существует отдельно от практики, а встроена в ежедневный лечебный процесс. Летом 2025 года больнице был присвоен статус Московского клинического научно-исследовательского центра за высокий уровень научного потенциала и вклад в развитие медицины. Это не просто переименование, статус закрепил то, что уже происходило внутри, — больница де-факто работала как исследовательский центр, и городу оставалось лишь официально это признать.

Медсестра во время подготовки инъекции в ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр больница 52 департамента здравоохранения Москвы»
Медсестра во время подготовки инъекции в ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения Москвы». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

У нас наука делается теми же людьми, которые лечат. В штате работают 24 доктора и 118 кандидатов медицинских наук. Это не приглашенные извне ученые, а наши врачи, которые одновременно ведут приём, оперируют и занимаются исследованиями. Статус научно-исследовательского центра для городской больницы — это инструмент ускорения: он сокращает путь от идеи до внедрения, и это дает вполне измеримые результаты, которые напрямую влияют на качество помощи. Для пациентов это доступ к самым передовым методам лечения не в порядке эксперимента, а в рамках обычной клинической практики. Для врачей — возможность заниматься наукой, не отрываясь от практики, и видеть реальные результаты своих исследований. Это мощная мотивация для профессионального роста, и, как считают мои коллеги, отличная профилактика профессионального выгорания. Мы признательны руководству города за поддержку наших инициатив, и вот результат: три года подряд наши междисциплинарные коллективы становятся лауреатами Премии города Москвы в области медицины за повышение эффективности лечения пациентов — урологи, аллергологи-иммунологи и гематологи.

Пациентка на инвалидной коляске и медсестра ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр больница 52 департамента здравоохранения Москвы»
Пациентка на инвалидной коляске и медсестра ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения Москвы». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

Дотянуться до каждого

— Сегодня столичное здравоохранение реализует программу по лечению пациентов из регионов. Человек может поступить в московскую больницу и лечиться бесплатно. Но даже при этом не все могут приехать в Москву. Что необходимо, чтобы наладить доступную современную помощь в большем числе регионов?

— Мне кажется, здесь важно говорить не столько о различиях между регионами, сколько о возможности обмениваться опытом и тиражировать уже работающие практики. Современная медицинская помощь — это не только оборудование, но и подготовленные специалисты, выстроенные маршруты пациента, организация работы и накопленная клиническая экспертиза.

«Московский врач» — это не просто почётное звание, а ежемесячная выплата 30 тысяч рублей и подтверждение квалификации. Так врач не «застревает» на одной должности.
Марьяна Лысенко

Москва сегодня располагает большим практическим опытом. В рамках проекта «Москва — столица здоровья» жители регионов могут бесплатно получить необходимую плановую медицинскую помощь в столичных стационарах. Отдельное направление — обмен профессиональным опытом: в московских больницах регулярно проходят стажировки для специалистов из других регионов, приезжают медицинские делегации, которые знакомятся с организацией работы, современными технологиями и подходами к оказанию помощи. Специалисты центров компетенций проводят телемедицинские консультации, что позволяет региональному врачу, столкнувшемуся со сложным случаем, получить экспертную поддержку от лучших специалистов и скорректировать лечебную тактику, а при необходимости — направить пациента на госпитализацию в профильный московский стационар.

Открытие павильона «Путь здоровья» на ВДНХ в рамках проекта «Московский чекап».
Открытие павильона «Путь здоровья» на ВДНХ в рамках проекта «Московский чекап». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

Мне кажется, именно такой обмен — возможность увидеть эффективные решения на практике, обсудить их с коллегами, получить новый опыт и затем адаптировать наиболее подходящие подходы с учетом возможностей конкретного региона — один из наиболее понятных путей развития современной медицинской помощи по всей стране. В конечном счете задача у всех одна — чтобы пациент мог получить качественную и своевременную помощь максимально близко к месту своего проживания.

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Как привлечь врачей в регионы?

— Не так давно один депутат (действующий) написал пост о том, что в ЯНАО уровень оснащения медучреждений даже в сельской местности на уровне среднеевропейского. И зарплаты медиков достойные. А вот врачей все равно не хватает. Как решить эту проблему? Может, опять опыт Москвы подойдет?

— Московский опыт действительно применим, но не столько в части «денег», сколько в части системной работы с кадрами. Ключевой элемент — Кадровый центр Депздрава Москвы, который занимается подбором, оценкой, адаптацией и профессиональным развитием специалистов. Через него уже прошли управленческие команды более чем из 30 регионов России. Это не просто «ярмарка вакансий», а полноценная инфраструктура управления кадрами.

Установка капельницы медсестрой ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения Москвы». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

Что нам помогает заинтересовывать, привлекать и удерживать кадры? Например, система наставничества и адаптации молодых специалистов. Это напрямую бьёт в проблему быстрого выгорания: если молодой врач приезжает в отдалённый посёлок и остаётся один на один с нагрузкой, он уедет через год. Если за ним закреплён наставник, куратор, есть программа профессионального роста — шансы удержаться резко возрастают.

Или, например, система профессиональных статусов с надбавками. Наш статус «Московский врач» — это не просто почётное звание, а ежемесячная выплата 30 тысяч рублей и подтверждение квалификации. Так врач не «застревает» на одной должности: через несколько лет он может получить статус (например, «заслуженный работник», «ведущий специалист», «наставник»), с которым связаны конкретные доплаты к окладу, а также дополнительные возможности — участие в сложных клинических разборах, экспертных советах, программах повышения квалификации. Врач знает: если он останется в регионе и будет стабильно работать, через какое-то время он выйдет на новый уровень. В итоге такая модель помогает не просто закрыть вакансии, а создать в регионе сообщество опытных, лояльных специалистов.

Сергей Собянин открыл уникальное производство медицинской техники

Мэр Москвы открыл 8 сентября уникальное производство рентгенодиагностической техники полного цикла.
Мэр Москвы открыл 8 сентября уникальное производство рентгенодиагностической техники полного цикла. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Предприятие возвели всего за два года.
Предприятие возвели всего за два года. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Проект реализован при поддержке правительства Москвы через механизм масштабных инвестпроектов.
Проект реализован при поддержке правительства Москвы через механизм масштабных инвестпроектов. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Под предприятие город выделил около гектара земли по льготной ставке — 1 рубль в год.
Под предприятие город выделил около гектара земли по льготной ставке — 1 рубль в год. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
С производственного конвейера будет выходить не меньше 400 единиц техники в год.
С производственного конвейера будет выходить не меньше 400 единиц техники в год. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Сейчас готовый продукт на 85% состоит из отечественных комплектующих. В перспективе локализацию планируют довести до 100%.
Сейчас готовый продукт на 85% состоит из отечественных комплектующих. В перспективе локализацию планируют довести до 100%. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл уникальное производство медицинской техники

Мэр Москвы открыл 8 сентября уникальное производство рентгенодиагностической техники полного цикла.
Мэр Москвы открыл 8 сентября уникальное производство рентгенодиагностической техники полного цикла. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Предприятие возвели всего за два года.
Предприятие возвели всего за два года. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Проект реализован при поддержке правительства Москвы через механизм масштабных инвестпроектов.
Проект реализован при поддержке правительства Москвы через механизм масштабных инвестпроектов. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Под предприятие город выделил около гектара земли по льготной ставке — 1 рубль в год.
Под предприятие город выделил около гектара земли по льготной ставке — 1 рубль в год. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
С производственного конвейера будет выходить не меньше 400 единиц техники в год.
С производственного конвейера будет выходить не меньше 400 единиц техники в год. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Сейчас готовый продукт на 85% состоит из отечественных комплектующих. В перспективе локализацию планируют довести до 100%.
Сейчас готовый продукт на 85% состоит из отечественных комплектующих. В перспективе локализацию планируют довести до 100%. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

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МоскваМосковская медицинаМарьяна Лысенкомосковское здравоохранениеМосковский чекапСергей Собянин
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