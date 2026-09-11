Не ждать, пока заболеют. Московский главврач — о новых подходах в медицине

«Я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах...» — такими словами начинается предвыборный ролик Сергея Собянина, где рядом с ним мы видим и авторитетных врачей. В том числе в его команде присутствует известный московский врач Марьяна Лысенко. Врач может быть политиком? Да, если это поможет улучшить здравоохранение, повысить доступность и качество медицинской помощи для всех людей, а не только живущих в столице. С одной стороны, неравнодушный врач, профессионал, знает болевые точки системы, с другой — именно хорошему врачу мы можем доверять самые важные вопросы, как доверяем нашу жизнь и здоровье, придя на прием с какими-то проблемами.

Упоминание регионов в агитационном ролике тоже имеет важный смысл. На недавней встрече с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», куда входит Сергей Собянин, президент призвал формировать органы власти и парламент так, чтобы все вопросы, волнующие людей, решались вовремя, в том числе «вовремя решались вопросы социального характера». «Очень важно, чтобы мы взаимодействовали с городами, регионами, друг с другом», — подчеркнул тогда Собянин.

Сергей Собянин и директор, главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко во время осмотра хода работ по строительству нового многофункционального лечебного комплекса «Московский клинический научно-исследовательский центр «Больница № 52» на улице Пехотной в Москве. Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Как реализовать это взаимодействие, чем Москва может помочь регионам в улучшении медицины? И какие достижения уже есть? Об этом в разговоре с aif.ru рассуждает директор ГБУЗ «МКНИЦ Больница 52 ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.

«Нельзя сидеть в кабинете и ждать»

Юлия Борта, aif.ru: Марьяна Анатольевна, вы не только профессиональный врач, но и занимаете очень активную общественную позицию, в том числе снялись в предвыборном ролике «Единой России». Это как-то помогает вам продвигать инициативы, необходимые для улучшения медицинской помощи людям?

Марьяна Лысенко: Участие в предвыборном ролике — это не про агитацию. Я руководитель крупной московской больницы, и это сообщение о том, что я поддерживаю курс, при котором здравоохранение является приоритетом. Общественная позиция — это про то, чтобы быть ближе к тем решениям, которые меняют жизнь людей к лучшему. Можно сидеть в кабинете и ждать, пока кто-то другой решит проблемы наших пациентов. А я так не умею.

«Московское долголетие» — пожалуй, самый масштабный и известный проект, который напрямую работает над «шириной» жизни. У него нет аналогов в мире по охвату и разнообразию предлагаемых активностей. Проект приносит ощутимые плоды. Марьяна Лысенко

— Сергей Собянин не раз отмечал, что мы совершили просто огромный технологический рывок в здравоохранении. Это и новые лекарства, и технологии, и уникальные операции. Как так получилось? Да еще и в условиях санкций?

— Технологический рывок, о котором говорит Собянин, стал не чудом, а результатом системной работы. Санкции во многом сработали как катализатор, а не тормоз. Когда импортные поставки и логистика стали ненадежными, ускорилось то, что и так развивалось: локализация производств, собственные разработки и клинические исследования. У московских производителей появился гарантированный рынок, и это дало фармкомпаниям и производителям медтехники тот объем заказов, который позволил окупать разработки и наращивать мощности.

Подготовка кадров нового поколения в Медицинском колледже № 1. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Ярослав Чингаев

Мы в своей работе этими разработками активно пользуемся. В отделении ревматологии применяем отечественные препараты для лечения социально значимых заболеваний — ревматоидного и псориатического артритов, анкилозирующего спондилита. Среди них — олокизумаб, левилимаб и сенипрутуг — абсолютно уникальные российские препараты, наша гордость. Московские хирурги, урологи, гинекологи выполняют операции, которые ранее считались невозможными либо доступными единицам. Например, в нашем коллективе урологи выполняют операции на трансплантированной почке, которые уникальны не только для России, но и для мировой практики.

Москва создала собственную программу комплексной поддержки клинических исследований. Она заработала в полную силу в октябре 2022 года, хотя первые механизмы появились еще во время пандемии, когда на базе 22 московских клиник проводились пострегистрационные испытания «Спутника V». При этом Москва обеспечивает доступ к медицинской инфраструктуре для проведения исследований — это позволяет фармкомпаниям оперативно тестировать новые препараты на базе московских больниц, в том числе и в центре клинических исследований МКНИЦ Больница 52.

Собянин проинспектировал стройку многопрофильного центра Больница №52 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового медицинского комплекса. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард На стройплощадке мэр побеседовал с врачами больницы - выяснил, довольны ли они проектом. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Строительство нового комплекса проходит с учетом пожеланий и профессиональных нужд персонала больницы. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Здание будет многоуровневым с неравномерным распределением этажей: от 4 до 10. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Площадь нового корпуса превысит 80 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 600 коек. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Работа идет ударными темпами: еще в мае был готов только подземный этаж. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард До начала холодов строителям нужно успеть закрыть тепловой контур. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Укладка кирпича внутри здания продолжится и зимой. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Готовность комплекса пока оценивают в районе 20%. Впереди еще много работы. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Завершить работы планируют в 2027 году. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Помимо новейшего оборудования, в новом многопрофильном центре будут применены передовые решения в медицинской логистике. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Все отделения, сейчас находящиеся в разрозненных корпусах, переедут в одно здание. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард В новом корпусе планируют открыть отделение нефрологии, терапевтический, диагностический, оперативный и хирургический блоки. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Разместится в новом здании и родильный дом, амбулаторный центр, дневной стационар и отделение гемодиализа. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард В новом здании больницы оборудуют подземный этаж для приема пациентов из карет скорой помощи. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Собянин проинспектировал стройку многопрофильного центра Больница №52 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового медицинского комплекса. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард На стройплощадке мэр побеседовал с врачами больницы - выяснил, довольны ли они проектом. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Строительство нового комплекса проходит с учетом пожеланий и профессиональных нужд персонала больницы. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Здание будет многоуровневым с неравномерным распределением этажей: от 4 до 10. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Площадь нового корпуса превысит 80 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 600 коек. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Работа идет ударными темпами: еще в мае был готов только подземный этаж. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард До начала холодов строителям нужно успеть закрыть тепловой контур. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Укладка кирпича внутри здания продолжится и зимой. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Готовность комплекса пока оценивают в районе 20%. Впереди еще много работы. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Завершить работы планируют в 2027 году. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Помимо новейшего оборудования, в новом многопрофильном центре будут применены передовые решения в медицинской логистике. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Все отделения, сейчас находящиеся в разрозненных корпусах, переедут в одно здание. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард В новом корпусе планируют открыть отделение нефрологии, терапевтический, диагностический, оперативный и хирургический блоки. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард Разместится в новом здании и родильный дом, амбулаторный центр, дневной стационар и отделение гемодиализа. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард В новом здании больницы оборудуют подземный этаж для приема пациентов из карет скорой помощи. АиФ © / Кудрявицкий Эдуард

«Действуем на опережение»

— Вот еще одно впечатляющее достижение. Продолжительность жизни в Москве в этом году превысила 80 лет. Посмотрела цифры для сравнения: в Нью-Йорке она составляет 79,5 лет, в Лондоне — 81,5, в Токио — 85. Как удалось приблизиться к долгожителям?

— Действительно, динамика Москвы выглядит особенно впечатляюще на фоне других мировых городов. Успех стал результатом комплексных усилий правительства города и столичного здравоохранения по ключевым направлениям. Это и масштабные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, и внедрение передовых цифровых технологий, и смещение фокуса на профилактику. И, что не менее важно, создание городской среды и социальных программ, стимулирующих активный и здоровый образ жизни москвичей.

Москвичи могут бесплатно узнать больше о состоянии своего организма. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Кузьмичёнок Василий

Одна из них — новая программа комплексной диагностики «Московский чекап». Можно быстро и абсолютно бесплатно проверить здоровье, определить биологический возраст и выявить риски заболеваний на ранней стадии. Мы переходим от реактивного формата медицины, когда человек обращается с жалобами, и мы начинаем лечить его по факту возникновения заболевания, к проактивному подходу. Действуем на опережение: организуем для человека регулярные обследования и работаем с рисками, разрабатывая индивидуальные программы профилактики.

Проактивная медицина — не просто технология, а смена философии: город и система здравоохранения берут на себя активную роль в сохранении здоровья каждого человека, а не ждут, когда он заболеет. Наряду с модернизацией инфраструктуры и социальными программами, это позволило повысить продолжительность жизни и взять ориентир на еще +10 лет активной и полноценной жизни для горожан.

Обследование организма состоит из нескольких этапов. Первый — онлайн-тестирование. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

— В недавнем интервью вы подчеркнули, что важна не только продолжительность, но и качество жизни. Этого ведь добиться уже сложнее? Что для этого необходимо?

— Безусловно, цифра важна, но первостепенное значение имеет качество жизни в этом возрасте. Если длина жизни измеряется годами, то её «ширина и глубина» — это то, насколько эти годы наполнены здоровьем, социальными связями и самостоятельностью. Важно, как живут пожилые люди, скорректированы ли хронические болезни, есть ли у них общение, насколько они активны и социально, и физически.

Современная медицинская помощь — это не только оборудование, но и подготовленные специалисты, выстроенные маршруты пациента, организация работы и накопленная клиническая экспертиза. Москва сегодня располагает большим практическим опытом. Марьяна Лысенко

«Московское долголетие» — пожалуй, самый масштабный и известный проект, который напрямую работает над «шириной» жизни. У него нет аналогов в мире по охвату и разнообразию предлагаемых активностей. Проект приносит ощутимые плоды. Наши возрастные жители ходят по музеям, занимаются спортом, путешествуют, обучаются новому и, кстати, очень хорошо следят за здоровьем — это и есть настоящая жизнь.

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Больничная наука

— Ваша больница официально называется Московский клинический научно-исследовательский центр. Городская больница и в то же время исследовательский центр. Как это совместимо? И для чего?

— Совмещение статусов городской больницы и научно-исследовательского центра в одном учреждении — не формальность, а осознанная модель «исследовательской больницы», где наука не существует отдельно от практики, а встроена в ежедневный лечебный процесс. Летом 2025 года больнице был присвоен статус Московского клинического научно-исследовательского центра за высокий уровень научного потенциала и вклад в развитие медицины. Это не просто переименование, статус закрепил то, что уже происходило внутри, — больница де-факто работала как исследовательский центр, и городу оставалось лишь официально это признать.

Медсестра во время подготовки инъекции в ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения Москвы». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

У нас наука делается теми же людьми, которые лечат. В штате работают 24 доктора и 118 кандидатов медицинских наук. Это не приглашенные извне ученые, а наши врачи, которые одновременно ведут приём, оперируют и занимаются исследованиями. Статус научно-исследовательского центра для городской больницы — это инструмент ускорения: он сокращает путь от идеи до внедрения, и это дает вполне измеримые результаты, которые напрямую влияют на качество помощи. Для пациентов это доступ к самым передовым методам лечения не в порядке эксперимента, а в рамках обычной клинической практики. Для врачей — возможность заниматься наукой, не отрываясь от практики, и видеть реальные результаты своих исследований. Это мощная мотивация для профессионального роста, и, как считают мои коллеги, отличная профилактика профессионального выгорания. Мы признательны руководству города за поддержку наших инициатив, и вот результат: три года подряд наши междисциплинарные коллективы становятся лауреатами Премии города Москвы в области медицины за повышение эффективности лечения пациентов — урологи, аллергологи-иммунологи и гематологи.

Пациентка на инвалидной коляске и медсестра ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения Москвы». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

Дотянуться до каждого

— Сегодня столичное здравоохранение реализует программу по лечению пациентов из регионов. Человек может поступить в московскую больницу и лечиться бесплатно. Но даже при этом не все могут приехать в Москву. Что необходимо, чтобы наладить доступную современную помощь в большем числе регионов?

— Мне кажется, здесь важно говорить не столько о различиях между регионами, сколько о возможности обмениваться опытом и тиражировать уже работающие практики. Современная медицинская помощь — это не только оборудование, но и подготовленные специалисты, выстроенные маршруты пациента, организация работы и накопленная клиническая экспертиза.

«Московский врач» — это не просто почётное звание, а ежемесячная выплата 30 тысяч рублей и подтверждение квалификации. Так врач не «застревает» на одной должности. Марьяна Лысенко

Москва сегодня располагает большим практическим опытом. В рамках проекта «Москва — столица здоровья» жители регионов могут бесплатно получить необходимую плановую медицинскую помощь в столичных стационарах. Отдельное направление — обмен профессиональным опытом: в московских больницах регулярно проходят стажировки для специалистов из других регионов, приезжают медицинские делегации, которые знакомятся с организацией работы, современными технологиями и подходами к оказанию помощи. Специалисты центров компетенций проводят телемедицинские консультации, что позволяет региональному врачу, столкнувшемуся со сложным случаем, получить экспертную поддержку от лучших специалистов и скорректировать лечебную тактику, а при необходимости — направить пациента на госпитализацию в профильный московский стационар.

Открытие павильона «Путь здоровья» на ВДНХ в рамках проекта «Московский чекап». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

Мне кажется, именно такой обмен — возможность увидеть эффективные решения на практике, обсудить их с коллегами, получить новый опыт и затем адаптировать наиболее подходящие подходы с учетом возможностей конкретного региона — один из наиболее понятных путей развития современной медицинской помощи по всей стране. В конечном счете задача у всех одна — чтобы пациент мог получить качественную и своевременную помощь максимально близко к месту своего проживания.

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Как привлечь врачей в регионы?

— Не так давно один депутат (действующий) написал пост о том, что в ЯНАО уровень оснащения медучреждений даже в сельской местности на уровне среднеевропейского. И зарплаты медиков достойные. А вот врачей все равно не хватает. Как решить эту проблему? Может, опять опыт Москвы подойдет?

— Московский опыт действительно применим, но не столько в части «денег», сколько в части системной работы с кадрами. Ключевой элемент — Кадровый центр Депздрава Москвы, который занимается подбором, оценкой, адаптацией и профессиональным развитием специалистов. Через него уже прошли управленческие команды более чем из 30 регионов России. Это не просто «ярмарка вакансий», а полноценная инфраструктура управления кадрами.

Установка капельницы медсестрой ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения Москвы». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

Что нам помогает заинтересовывать, привлекать и удерживать кадры? Например, система наставничества и адаптации молодых специалистов. Это напрямую бьёт в проблему быстрого выгорания: если молодой врач приезжает в отдалённый посёлок и остаётся один на один с нагрузкой, он уедет через год. Если за ним закреплён наставник, куратор, есть программа профессионального роста — шансы удержаться резко возрастают.

Или, например, система профессиональных статусов с надбавками. Наш статус «Московский врач» — это не просто почётное звание, а ежемесячная выплата 30 тысяч рублей и подтверждение квалификации. Так врач не «застревает» на одной должности: через несколько лет он может получить статус (например, «заслуженный работник», «ведущий специалист», «наставник»), с которым связаны конкретные доплаты к окладу, а также дополнительные возможности — участие в сложных клинических разборах, экспертных советах, программах повышения квалификации. Врач знает: если он останется в регионе и будет стабильно работать, через какое-то время он выйдет на новый уровень. В итоге такая модель помогает не просто закрыть вакансии, а создать в регионе сообщество опытных, лояльных специалистов.