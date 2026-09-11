Собянин: в колледжах Москвы вводятся электронные студенческие билеты

В колледжах Москвы вводятся электронные студенческие билеты, сообщил в Max глава российской столицы Сергей Собянин.

Мэр назвал нововведение «очень удобным», отметив, что оно охватывает колледжи департамента образования и науки города и делает процедуру подтверждения статуса учащихся современной и более прозрачной.

«В будущем студенты колледжей смогут пользоваться льготами учащихся без предъявления бумажного студенческого билета», — подчеркнул градоначальник.

Переход на электронный студенческий билет является бесплатным. Сделать это можно с помощью мобильного приложения «Колледж МЭШ» — при открытии «студенческого» будет появляться специальный QR-код.

«При этом бумажные студенческие билеты не утрачивают свою силу — их по-прежнему можно оформить и использовать», — уточнил Собянин.

Ранее мэр рассказывал, как сервисы «МЭШ» помогают повышать качество образования по всей России.