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Собянин: в ТиНАО появится новое радиальное транспортное направление

Официальный сайт Мэра Москвы
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В следующем году в ТиНАО планируется запустить участок трассы, которая стает дублером Калужского шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Создаем дублер Калужского шоссе в ТиНАО: участок от улицы Адмирала Корнилова до улицы Николо-Хованской запустим уже в 2027 году. Для его строительства продлеваем в Коммунарке Новомихайловское шоссе до улицы Адмирала Корнилова», - написал градоначальник.

Он сообщил о планируемом соединении новой дороги с деревней Николо-Хованское и жилой застройкой. По словам Собянина, также предусмотрена корректировка маршрутов наземного городского транспорта. Предполагается, что это будет способствовать улучшению транспортной доступности предприятий и логистических объетов. Кроме того, пассажиры будут быстрее добираться до станции метро «Корниловская» Троицкой линии.

По информации мэра, в рамках проекта по созданию дублера Калужского шоссе запланировано строительство нового участка Проектируемого проезда №8342, реконструкция Проектируемого проезда №8343, а также обустройство тротуаров и установка современных остановок.

«Новый участок — часть мегапроекта — трассы Мамыри — Пенино — Шарапово. Она станет дублером Калужского шоссе и пройдёт от метро "Тютчевская" до Троицка. Таким образом, на территории ТиНАО появится новое радиальное транспортное направление», - отметил Собянин.

По его словам, реализация проекта будет способствовать повышению удобства перемещения между Коммунаркой, Филимонковским и Троицком.

Ранее мэр столицы открыл новый участок Московского скоростного диаметра.
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МоскваСтроительствостроительство дорогСергей Собянин
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