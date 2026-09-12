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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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В Москве после обновления открылся геронтологический центр «Западный»

Сергей Собянин / max.ru
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Геронтологический центр «Западный» в районе Ново-Переделкино открылся после обновления. Об этом в «Максе» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве работают семь геронтологических центров, а также 14 социальных домов для людей с ментальными особенностями и два геронтопсихиатрических центра для пожилых людей с деменцией.

По словам Собянина, город последовательно модернизирует социальные учреждения, создавая в них не только комфортные условия, но и обстановку, максимально приближенную к домашней.

Обновленный Геронтологический центр «Западный» расположен по адресу: 7-я улица Лазенки, дом 12. Учреждение начало работу в 1911 году как Городское убежище имени Тарасовых. На протяжении многих десятилетий здесь проживают ветераны, ученые, работники культуры и образования старшего возраста.

«В модернизированном центре высококвалифицированную помощь и заботу смогут получать 460 человек, нуждающихся в постоянном уходе, который нельзя обеспечить в домашних условиях. За ними будут ухаживать больше 450 междисциплинарных специалистов.В здании оборудовали 161 жилую комнату, рассчитанную на размещение от двух до четырех человек. В центре также создали безбарьерную среду», — рассказал мэр Москвы.

Для жителей, нуждающихся в наиболее интенсивном уходе, предусмотрены комнаты с отдельным выходом на террасу.

Кроме того, в учреждении разместили второй в Москве симуляционный центр, где будут обучать навыкам профессионального ухода. Занятия смогут проходить сотрудники социальных учреждений и москвичи, ухаживающие за родственниками дома. Здесь же организуют реабилитационные занятия для проживающих в центре.

В 2027 году планируется завершить комплексное обновление зданий еще двух геронтологических центров — «Восточного» и «Юго-Западного». В ближайшие годы также рассчитывают закончить модернизацию социальных домов «Вешняки», «Люблино» и «Нагатино-Садовники».

Кроме того, уже начались работы в Геронтопсихиатрическом центре «Орехово-Борисово».
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МоскваСтроительствосоциальная политикаМоскваСергей СобянинНово-Переделкино
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