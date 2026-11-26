Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), действующая в Москве уже 15 лет, сделала получение медицинской помощи удобнее для миллионов жителей столицы. О возможностях цифрового сервиса и его развитии рассказал мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы города, одним из первых крупных этапов цифровизации стала возможность записываться к врачу через интернет. Сейчас система позволяет москвичам решать многие вопросы, связанные со здоровьем, без личного посещения медицинских учреждений.

Данные о состоянии здоровья доступны в электронном виде на разных этапах лечения — от профилактических мероприятий до пребывания в стационаре и дальнейшего наблюдения. Через приложение «ЕМИАС. ИНФО» можно записаться на прием и открыть электронную медицинскую карту. В ней хранятся результаты анализов и обследований, врачебные назначения и сведения о предыдущем лечении.

Еще один инструмент — система умного приема. При записи пациенты могут заранее описать симптомы и жалобы, а в отдельных случаях получить направление на обследование до встречи с врачом.

Телемедицинские консультации дают возможность дистанционно обсудить с доктором ход лечения. С помощью сервиса также можно продлить рецепт или закрыть больничный, если для этого не требуется очный осмотр.

Отдельный цифровой проект — «Умная госпитализация». С его помощью пациенты могут онлайн выбрать медицинское учреждение и дату планового лечения из доступных вариантов.

В Москве также действует программа заботы о здоровье. Жителям предлагают пройти анкетирование и тестирование в приложении «ЕМИАС. ИНФО», чтобы выявить возможные проблемы и определить необходимые обследования. По итогам опроса пользователи могут получить соответствующие направления. Онлайн-этап программы уже прошли более миллиона человек.

«Будем развивать ЕМИАС и дальше, чтобы медпомощь для москвичей становилась еще более доступной и персонализированной», — заявил Собянин.

О развитии столицы, реализуемых городских инициативах и планах на ближайшие годы также рассказывается в специальном проекте на портале mos.ru. Он охватывает ключевые направления городской жизни: транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, спорт и строительство.

В разделе, посвященном здравоохранению, представлены материалы о реконструкции московских поликлиник и стационаров, а также о внедрении цифровых медицинских сервисов и технологий на основе искусственного интеллекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве планируется продолжить реализацию программы комплексной диагностики здоровья.