Меня будто вынули из шумного пространства городской суеты и бережно завернули в мягкий плед. И мозг, привыкший круглосуточно существовать в режиме дедлайнов и тревоги, всего за минуту «последовал» за непривычным звуком, к покою и расслаблению.

Корреспондент «АиФ» решила испытать на себе, как работают московские центры ментального здоровья (ЦМЗ). Это что-то вроде поликлиник, только лечат в них не тело, а душу.

Не пациенты, а посетители

Фестиваль «PSYFEST 2026: осеннее обострение» был приурочен ко Дню психолога. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Мягкие кресла, диваны, картины, растения — обстановка в ЦМЗ напоминает скорее уютный отель или спа-центр, чем медицинское учреждение. Сотрудники тоже совсем не похожи на медиков: никаких белых халатов, разве что бейджи на груди говорят о том, что перед тобой специалисты, которые помогают справляться с психологическими трудностями.

Только за первый день фестиваль посетили более 2 тысяч гостей — вдвое больше, чем годом ранее. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Да, у нас нет пациентов, к нам приходят посетители, — улыбаясь, рассказывает клинический психолог София Павлова. — Сама среда должна исцелять. Дома и стены помогают, а здесь стены работают на то, чтобы человек выдохнул с первой же секунды».

Но в центре лечат, конечно же, не только стены. С посетителями много и профессионально разговаривают психологи.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк: – Философия московского здорового долголетия строится на том, что беречь ресурс нужно с молодости и заботиться важно не только о сердечно-сосудистой системе, но и о душевном равновесии. Сегодня люди всё меньше боятся обращаться к специалистам: за пару часов на мастер-классах и лекциях человек получает не только практические техники, но и новую систему координат. А главное правило самопомощи этой осенью очень простое – следите за сном. Не листайте новостную ленту в кровати и ложитесь спать «сегодня», хотя бы до 23.00.

«Обычно к нам приходят с соматоформными расстройст­вами — одним словом, с психосоматикой, — добавляет София Павлова. — Человек месяцами ходит по кардиологам, жалуется на боли в сердце, проверяет сосуды, а врачи разводят руками: организм абсолютно здоров. Оказывается, хронический стресс и накопившаяся тревога так действуют на тело».

На площадке также представлены отечественные разработки для инструментальной поддержки психики. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Частый клиент центров — работающая женщина 35–45 лет. Ведь это самый напряжённый этап в жизни: дети ещё маленькие, на работе надо строить карьеру — в общем, нагрузка на психику колоссальная. Мужчины тоже приходят, но реже. Возрастных ограничений нет вообще: принимают всех.

И даже сказкотерапия

Такие фестивали в столице проходят ежегодно. Здесь доступна любая психологическая помощь. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В центре применяются уникальные аппаратные методики. Естественно, я не могла их не опробовать. Сначала меня усадили в массивное технологичное кресло «нулевой гравитации». На глаза надели специальные очки с диодами для светостимуляции, в уши пустили объёмный мягкий звук, после чего кресло плавно откинулось назад, создавая полное ощущение невесомости. Аудиовизуальный комплекс перезагрузил меня за считаные секунды.

«А хотите на сеанс гипокси­терапии?» — спрашивают меня. Конечно, хочу! Сидишь в мягком кресле, дышишь через специальную маску горным воздухом, а организм незаметно для тебя запускает процессы восстановления.

Журналист «АиФ» Ирина Курнакова мигом забыла про все дедлайны. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В общей сложности в ЦМЗ проводят больше десяти видов занятий: есть мышечная релаксация по Джекобсону, телес­но-ориентированная терапия и даже сказкотерапия. Кому-то подходит индивидуальная работа, кому-то — групповые занятия, кому-то врач назначает аппаратные методы.

Всё это, кстати, можно было испробовать и на недавнем фестивале психопросвещения «PSYFEST 2026: осеннее обострение». Ироничное название организаторы выбрали намеренно — чтобы лёгкой провокацией снять неловкость у тех, кто годами обходил стороной кабинеты психологов. Такие фестивали в столице проходят ежегодно. Здесь доступна любая психологическая помощь, причём бесплатно: одних посетителей клинические психологи учат преодолевать свой перфекционизм или заботиться о себе без чувства вины, в соседних зонах гости тестируют отечественные нейроразработки. Например, примеряют датчики нейрофитнеса, чтобы понять, умеет ли мозг переключаться из режима аврала в состояние покоя.

Как получить помощь

В Москве действует несколько направлений государственной психологической и психиатрической помощи. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В основном москвичей в центры ментального здоровья направляют врачи поликлиник. После первичной диагностики специалист оценит состояние и примет решение, необходимо ли лечение в ЦМЗ. Также есть возможность записаться туда самостоятельно через мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО или портал mos.ru. ­Услуги Центра ментального здоровья финансируются за счёт городского бюджета Москвы и предоставляются бесплатно.

Когда погода ни при чём

Специалисты помогают пациентам с тревожными, невротическими и другими психоэмоциональными нарушениями. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Георгий Костюк назвал 6 сигналов организма, при которых надо уже не объяснять себе своё состояние мрачной погодой за окном, а записаться к психологу или психотерапевту:

Сбой сна. Вы подолгу не можете уснуть из-за тревожных мыслей, часто просыпаетесь среди ночи или с трудом поднимаете себя с постели по утрам, чувствуя разбитость с первых минут нового дня.

Качели аппетита. Организм либо постоянно требует «заедать» напряжение, либо интерес к еде пропадает вовсе.

Организм либо постоянно требует «заедать» напряжение, либо интерес к еде пропадает вовсе. Измотанность без передышки . Даже полноценные выходные или отпуск больше не возвращают бодрость.

. Даже полноценные выходные или отпуск больше не возвращают бодрость. Туман в голове . Стало заметно труднее концентрироваться на рабочих задачах, удерживать внимание и запоминать простую информацию, появилась непривычная заторможенность мыслей.

. Стало заметно труднее концентрироваться на рабочих задачах, удерживать внимание и запоминать простую информацию, появилась непривычная заторможенность мыслей. Вспышки тревоги и раздражения . Мелкие бытовые поводы вызывают несоразмерную злость, обиду или ощущение надвигающейся беды.

. Мелкие бытовые поводы вызывают несоразмерную злость, обиду или ощущение надвигающейся беды. Потеря привычных радостей. Любимая работа, хобби, встречи с друзьями или вечернее кино перестали вас радовать и кажутся лишёнными смысла.