Пошаговая инструкция для пациентов: как записаться на «Умный прием» и сдать анализы до визита, пройти «Московский чекап» в смартфоне, дистанционно закрыть больничный, выбрать стационар по «Умной госпитализации» и проконтролировать доступ к электронной медкарте — с разбором IT-аналитика Ульяны Хохряковой.

За 15 лет работы (с 2011 года) Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) прошла путь от электронной записи к врачу до единого цифрового контура сопровождения пациента в Москве: от профилактики и амбулаторного приема до планового лечения в стационаре и наблюдения после выписки. Об итогах развития системы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс», а технические механизмы, автоматизацию и защиту данных для aif.ru подробно разобрала IT-аналитик, специалист по разработке цифровых продуктов Ульяна Хохрякова.

Кратко

Юбилей и эволюция: за 15 лет (с 2011 года) ЕМИАС объединила цифровые сервисы Москвы на всех этапах медицинской помощи — от профилактики до стационарного лечения и последующего наблюдения.

Подготовка до приема: сервис «Умный прием» позволяет заранее указать жалобы при записи и в ряде случаев получить направление на исследование еще до очного осмотра врача.

Дистанционные решения: с помощью телемедицины врачи могут онлайн обсудить с пациентом ход лечения, продлить рецепт или закрыть больничный лист, если очный осмотр не требуется.

Проверка здоровья в смартфоне: программа «Московский чекап» в приложении «ЕМИАС.ИНФО» позволяет пройти анкетирование и функциональные тесты, чтобы получить персональные направления на обследования (онлайн-этап завершили почти 1 млн / более миллиона человек по данным исходных материалов).

Выбор больницы онлайн: «Умная госпитализация» в электронной медкарте и приложении «ЕМИАС.ИНФО» дает пациенту возможность выбрать стационар и дату планового лечения из предложений больниц, а во время пребывания в стационаре — отслеживать назначения и результаты обследований.

Масштаб и безопасность: по словам IT-аналитика Ульяны Хохряковой, общий контур объединяет более 120 тыс. врачей и медсестер, в 2025 году система обработала свыше 165 млн записей к врачу, ИИ-сводки по медкарте сэкономили врачам более 600 тыс. часов, а доступ к медкарте есть только у самого пациента (или родителя ребенка до 15 лет) и лечащих врачей при фиксации каждого обращения.

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Что изменилось для пациентов за 15 лет работы ЕМИАС?

За 15 лет (с момента запуска электронной записи в 2011 году) ЕМИАС избавила москвичей от необходимости приходить в поликлинику ради бумажных талонов, результатов анализов, направлений перед приемом и поиска свободных мест в стационарах.

«Первым большим шагом в цифровизации стала электронная запись к врачу. Сегодня благодаря ЕМИАС москвичи могут решать многие вопросы здоровья дистанционно», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Если на старте система решала точечную задачу расписания приемов, то сегодня она объединяет медицинскую информацию о человеке на каждом шаге: во время профилактических проверок, при обращении в поликлинику, в период госпитализации и при дальнейшем наблюдении. Вся история обращений, протоколы осмотров, назначения и результаты диагностики собраны в электронной медицинской карте и доступны в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

«Будем развивать ЕМИАС и дальше, чтобы медпомощь для москвичей становилась еще более доступной и персонализированной», — подчеркнул Сергей Собянин.

Какие бытовые задачи в поликлинике и больнице можно решить без лишнего визита?

Москвичи могут закрыть дистанционно пять ключевых медицинских сценариев — от подготовки к первому визиту к терапевту до выбора даты плановой операции или обследования в стационаре. Как получить электронную медкарту в Москве: через mos.ru и ЕМИАС.ИНФО Подробнее

1. Прийти к врачу с готовыми анализами («Умный прием»)

При записи к специалисту система «Умный прием» предлагает заранее сообщить о жалобах на самочувствие. На основе этих данных пациент в ряде случаев получает направление на нужное исследование еще до очной консультации. Это экономит целый визит: человек сначала сдает анализы или проходит диагностику, а к врачу приходит уже с результатами для постановки диагноза и назначения лечения.

2. Закрыть больничный или продлить рецепт онлайн (телемедицина)

Когда очный осмотр врача не требуется, телемедицинский формат позволяет дистанционно обсудить с доктором текущее самочувствие и ход лечения. Через онлайн-консультацию можно продлить действующий рецепт или закрыть больничный лист, не тратя время на дорогу в поликлинику и ожидание в коридоре.

3. Начать проверку здоровья в смартфоне («Московский чекап»)

Для раннего выявления рисков и персонализированной профилактики работает программа «Московский чекап». Пользователь открывает приложение «ЕМИАС.ИНФО» в смартфоне, проходит анкетирование и функциональные тесты, а по итогам опроса получает персональные направления на необходимые обследования. По данным городских материалов, онлайн-этап программы заботы о здоровье уже завершили почти 1 млн / более миллиона человек.

4. Выбрать стационар и дату планового лечения («Умная госпитализация»)

В электронной медкарте и приложении «ЕМИАС.ИНФО» пациент может в онлайн-режиме выбрать конкретный стационар и удобную дату плановой госпитализации из предложенных вариантов. Кроме того, непосредственно во время нахождения в больнице сервисы позволяют следить за текущими назначениями врачей и результатами проведенных обследований.

5. Держать всю историю лечения под рукой (электронная медкарта и «ЕМИАС.ИНФО»)

В приложении «ЕМИАС.ИНФО» объединены запись на прием к врачу и доступ к электронной медкарте. Пациент в любой момент видит результаты лабораторных анализов и инструментальных исследований, выписки, назначения и полную историю лечения — эти данные не теряются и не требуют сбора бумажных справок перед новым обращением. «Московский чекап». Как в столице пройти новый вид диспансеризации Подробнее

Пошаговая инструкция: как пациенту использовать сервисы ЕМИАС на практике

Чтобы получить максимум пользы от цифровых инструментов в повседневных ситуациях, достаточно действовать по простому алгоритму:

Установите и откройте приложение «ЕМИАС.ИНФО» (или воспользуйтесь онлайн-доступом к электронной медкарте), чтобы видеть актуальные записи, направления и результаты анализов. При появлении жалоб используйте «Умный прием»: во время записи на прием подробно отметьте симптомы — при наличии показаний система сформирует направление на предварительное исследование до консультации. Для плановой проверки здоровья запустите «Московский чекап»: заполните анкету и пройдите функциональные тесты в смартфоне, после чего запишитесь по сформированным персональным направлениям. Если нужно продлить рецепт или закрыть больничный без очного осмотра: уточните у лечащего врача возможность телемедицинской консультации для дистанционного завершения лечения. При направлении на плановую госпитализацию проверьте предложения в «Умной госпитализации»: сравните доступные профильные стационары и даты в приложении и подтвердите подходящий вариант онлайн.

Как ЕМИАС устроена изнутри

Технологическая основа ЕМИАС строится на принципе единого источника данных о пациенте, благодаря которому поликлиники, стационары и служба скорой помощи работают в общем информационном контуре, объединяющем более 120 тыс. врачей и медсестер.

Об архитектуре системы, автоматизации врачебной рутины и защите медицинских сведений aif.ru рассказала IT-аналитик, специалист по разработке цифровых продуктов Ульяна Хохрякова. Система «всем включено». Топ-7 разработок из Москвы, приносящих пользу всем Подробнее

Единая база вместо разрозненных картотек

По словам эксперта, каждый новый сервис в экосистеме ЕМИАС не создается изолированно и не требует от пациента заново вводить свою историю болезни.

«Главное решение ЕМИАС, на мой взгляд, — архитектурный принцип единого источника данных о пациенте. Записываетесь ли вы к врачу, открываете медкарту, консультируетесь онлайн или госпитализируетесь — каждый сервис берёт данные из одной общей базы и пополняет её. Поэтому каждый новый сервис подключается к уже собранным данным и не строится с нуля», — объясняет Ульяна Хохрякова.

Именно поэтому в Москве снята проблема передачи выписок между медучреждениями: клиники работают в едином контуре. Как подчеркивает аналитик, главный вызов при масштабировании подобных решений заключается не в написании программного кода, а в организационном внедрении — обновлении техники и обучении врачей и медсестер в каждой больнице.

Как работает «Умная госпитализация» со стороны клиник

Если раньше пациент с бумажным направлением сам искал профильный стационар, обзванивал отделения и уточнял свободные окна, то в «Умной госпитализации» логика перевернута. Врач поликлиники оформляет цифровую заявку, профильные больницы видят единые медицинские данные пациента и сами предлагают свободные места и даты, а человек выбирает удобный вариант в приложении.

Сколько времени экономит автоматизация и ИИ

Система берет на себя часть рутинной подготовки к приему, включая предварительный анализ объемной истории болезни.

«Самый заметный эффект, на мой взгляд, в том, что система взяла на себя часть рутинной работы врача, например изучение длинной истории болезни перед приёмом. По открытым данным, только ИИ-сводки по медкарте сэкономили врачам более 600 тысяч часов, и это время теперь уходит на разговор с пациентом. Пациенты же экономят прежде всего на визитах, которые больше не нужны: за талоном, направлением или справкой», — отмечает Ульяна Хохрякова. Сердце на ладони. Цифровые сервисы Москвы помогают врачам находить невидимое Подробнее

Нагрузка уровня крупнейших цифровых платформ

По объему операций ЕМИАС сопоставима с крупнейшими коммерческими сервисами страны: только записей к врачу в 2025 году через систему оформили более 165 млн. При этом к медицинской платформе предъявляются жесткие требования по надежности, ведь в случае сбоя останавливается прием пациентов в клиниках.

Как защищены персональные данные и кто видит медкарту

Один из главных вопросов пациентов касается конфиденциальности диагнозов и результатов анализов в единой базе.

«У единой системы риск очевиден: она более заметная цель для атак. Но и защищать один контролируемый контур проще, чем сотни разрозненных баз в отдельных клиниках. Поэтому ключевое — кто и как получает доступ. Медкарту видят только сам пациент (или родитель ребёнка до 15 лет) и лечащие врачи, а каждое обращение к данным фиксируется. Значит, любой просмотр можно отследить и вовремя заметить, если кто-то открывает карты без причины», — подчеркивает Ульяна Хохрякова.

Справочник пациента: какой сервис ЕМИАС выбрать под конкретную задачу

Бытовая задача пациента Нужный инструмент ЕМИАС Что происходит на практике Какой визит или действие экономит Записаться к врачу и сдать анализы заранее «Умный прием» при записи в «ЕМИАС.ИНФО» Указываете жалобы при записи и в ряде случаев получаете направление на исследование до приема Лишний визит к врачу только ради получения направления на анализы Пройти профилактическую проверку здоровья «Московский чекап» в приложении «ЕМИАС.ИНФО» Проходите анкетирование и функциональные тесты в смартфоне, получаете персональные назначения на обследования Предварительный визит за маршрутным листом диспансеризации / чекапа Продлить рецепт или закрыть больничный Телемедицинская консультация Врач дистанционно оценивает состояние и ход лечения, продлевает рецепт или закрывает лист нетрудоспособности Очный поход в поликлинику, если осмотр врача не требуется Лечь в стационар на плановое лечение «Умная госпитализация» в медкарте и «ЕМИАС.ИНФО» Врач создает заявку, стационары предлагают места и даты, пациент выбирает вариант онлайн и следит за назначениями в больнице Самостоятельный обзвон больниц и поиск свободных дат госпитализации Найти старые анализы, выписки и назначения Электронная медкарта в «ЕМИАС.ИНФО» Доступ к результатам исследований, назначениям и истории лечения на всех этапах медпомощи Походы в регистратуру за выписками и хранение бумажных архивов

Частые вопросы о работе ЕМИАС

Можно ли получить направление на анализы еще до очного приема у врача? Да. При записи через сервис «Умный прием» пациент может заранее сообщить о жалобах на самочувствие и в ряде случаев получить направление на исследование еще до очной консультации врача.

Обязательно ли идти в поликлинику, чтобы закрыть больничный или продлить рецепт? Нет. Если очный осмотр врача не требуется, с помощью телемедицины в ЕМИАС можно дистанционно обсудить ход лечения, продлить рецепт или закрыть больничный лист.

Как работает «Московский чекап» в приложении «ЕМИАС.ИНФО»? Пациент проходит анкетирование и функциональные тесты прямо в смартфоне в приложении «ЕМИАС.ИНФО», после чего система формирует персональные направления на необходимые обследования.

Кто может просматривать электронную медкарту москвича и фиксируются ли просмотры? Доступ к электронной медкарте имеют только сам пациент (или родитель ребенка до 15 лет) и лечащие врачи. Каждое обращение к данным фиксируется в системе, что позволяет отследить любой просмотр и выявить обращение к карте без причины.

Как выбрать больницу при плановой госпитализации через ЕМИАС? В рамках сервиса «Умная госпитализация» врач поликлиники создает цифровую заявку, профильные стационары сами предлагают свободные места и даты, а пациент выбирает подходящий вариант онлайн в электронной медкарте или приложении «ЕМИАС.ИНФО».