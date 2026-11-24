Ядерной аптекой называют специальное больничное подразделение, где изготавливают особый радиофармпрепарат, обнаруживающий рак. Лекарство является основой радиолигандной терапии, которую в Москве теперь начали применять для пациентов с метастатическим раком предстательной железы. Метод позволяет воздействовать на опухолевые клетки в разных органах и тканях, доставляя радиоактивный компонент непосредственно к очагам заболевания.

Новую технологию внедрили в Онкологическом центре № 1 больницы имени С. С. Юдина. Радиолигандная терапия объединяет возможности радиотерапии и таргетного лечения. Ее особенность — адресная доставка препарата к опухолевым клеткам. Специальная молекула распознает определенный белок на поверхности раковой клетки, связывается с ним и доставляет радиоактивный компонент непосредственно к месту поражения. Там он повреждает ДНК опухолевой клетки и помогает разрушить ее, минимизируя воздействие на здоровые ткани.

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Как препарат находит опухоль

При раке предстательной железы метастазы могут возникать не только в костях, но и в лимфатических узлах и внутренних органах. Если опухолевые очаги расположены в разных частях тела, важно подобрать лечение, которое позволит воздействовать на них одновременно.

Для этого пациенту внутривенно вводят специальный радиофармпрепарат. Молекула-лиганд в его составе распознает белок ПСМА на поверхности опухолевых клеток и захватывает свою мишень.

«Это можно представить как ключ и замок. Белок на поверхности опухолевой клетки — замок, а молекула в составе препарата — ключ, который к нему подходит. Когда молекула связывается с мишенью, радиоактивный компонент оказывается рядом с опухолевой клеткой. Излучение повреждает ее ДНК. Если препарат накапливается в нескольких очагах, мы можем воздействовать на них в рамках одной процедуры», — объясняет aif.ru кандидат медицинских наук, заведующий отделением радионуклидной терапии Илья Пятницкий.

Новый метод может применяться для пациентов с метастатическим раком предстательной железы, заболевание у которых продолжает прогрессировать, несмотря на терапию, снижающую уровень тестостерона. Однако перед назначением врачи оценивают, есть ли на опухолевых очагах необходимая мишень для препарата.

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Одно из преимуществ радиолигандной терапии — возможность воздействовать не только на метастазы в костях, но и на очаги во внутренних органах. Это особенно важно на поздних стадиях заболевания, когда опухолевые клетки могут находиться сразу в нескольких анатомических областях. Кроме того, по данным больницы, такая технология не оказывает токсического воздействия на сердечно-сосудистую систему.

Зачем больнице ядерная аптека

Радиофармпрепарат для лечения изготавливают непосредственно в больнице — в специальном подразделении, которое называют ядерной аптекой. В его подготовке участвуют радиохимики и специалисты по контролю качества. Перед тем как препарат поступит в отделение для введения пациенту, его проверяют.

В самой процедуре ничего необычного — обычное внутривенное введение препарата. Много времени не займет, однако после нее пациенту еще поставят капельницу с физраствором.

«Для пациента все выглядит как внутривенная процедура. Сам препарат обычно вводят не дольше десяти минут. Больше времени занимает капельница с физраствором. Она помогает организму выводить препарат через почки», — рассказывает Илья Пятницкий.

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Отделение радионуклидной терапии открылось на базе Онкологического центра № 1 ГКБ имени С. С. Юдина в 2023 году. Здесь лечат пациентов, используя радиоактивные изотопы йода, самария, стронция, иттрия и лютеция. Эти методы позволяют направленно воздействовать на раковые клетки, ограничивая влияние на окружающие здоровые ткани.

С момента открытия отделения лечение здесь получили более двух тысяч человек с различными онкологическими заболеваниями. Радиолигандная терапия при метастатическом раке предстательной железы стала новым направлением его работы.

«Сегодня мы уделяем особое внимание методикам, которые позволяют дать шанс пациентам даже на поздних стадиях заболевания и сделать лечение более точным, эффективным и безопасным. Одним из таких направлений стала радиолигандная терапия, которая теперь доступна пациентам с метастатическим раком предстательной железы. С помощью этой методики можно воздействовать на метастазы не только в костях, но и в любом пораженном органе или тканях», — подчеркнул главный врач ГКБ имени С. С. Юдина Всеволод Галкин.

После первой процедуры снизился уровень ПСА

Одним из пациентов, которым назначили новое лечение, стал Сергей Красницкий. По его словам, болезнь обнаружили после обследования, на которое он отправился по настоянию супруги, хотя жалоб на самочувствие тогда не было.

«Супруга говорит: „Сходи проверься“. Я пошёл, хотя ничего не чувствовал. Сделали биопсию, так и узнал о болезни. Потом была операция, лучевая, потом несколько лет принимал лекарства», — вспоминает Сергей Красницкий.

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Со временем контрольные анализы показали новый рост ПСА — белка, который вырабатывает предстательная железа, по его уровню врачи вместе с другими исследованиями оценивают динамику заболевания. Когда выявили метастазы и обсуждали химиотерапию, мужчине предложили радиолигандную терапию. Первое введение состоялось в октябре 2026 года. После него пару недель побаливала поясница, но затем неприятные ощущения прошли, а показатели ПСА снизились. В отделение пациент пришел уже на вторую процедуру.

«Переживал, как буду переносить химиотерапию. Когда врачи рассказали, что есть такая методика, я воспрял духом. После первой процедуры физически стал чувствовать себя гораздо лучше. Конечно, очень надеюсь, что лечение поможет», — поделился Сергей.

Новая технология уже применяется в отделении радионуклидной терапии больницы имени Юдина. В дальнейшем специалисты рассчитывают расширять ее использование, чтобы применять адресное воздействие радиоактивных препаратов и при других видах онкологических заболеваний.