Модернизация делает медицинскую помощь удобнее и доступнее. Но не потеряет ли она от этого человечность? Ведь доверительные отношения между врачом и пациентом – основа успешного лечения.

Наш эксперт – участковый врач-терапевт городской поликлиники № 23 Департамента здравоохранения Москвы Илья Волжинский.

Лечение – личное дело

До революции семейного доктора могли себе позволить только очень состоятельные семьи, а основное население России – и детей, и взрослых – лечили земские врачи. Справедливости ради надо сказать, что они были универсалами: могли и роды принять, и операцию провести, и лекарство прописать.

В советское время им на смену пришли участковые. Поначалу они тоже оставались универсальными врачами, но с развитием медицины их полномочия стали сужаться, и они фактически превратились в «диспетчеров», направляющих пациентов к узким специалистам.

Однако с недавних пор престиж врача общей практики стал расти благодаря развитию новой модели участковых врачей, которым предстоит стать ключевой фигурой амбулаторного звена медицины.

«Я служу участковым врачом более 6 лет. За последние годы мне стало гораздо удобнее работать с картой пациента, приглашать его на приём, отслеживать все выполненные обследования, а когда необходимо, использовать телемедицинские консультации. Мои преимущества как участкового врача в том, что я гораздо лучше осведомлён о каждом пациенте, чем мои коллеги других медицинских профилей, так как наблюдаю его долгие годы. Знаю историю болезни, чем болели кровные родственники, знаком со всеми диагнозами, перенесёнными операциями и развитием хронических заболеваний, в курсе образа жизни и отношений в семье. Причём моя ответственность за человека распространяется не на отдельный приём, а на весь лечебный процесс. Если кардиолога или эндокринолога второй раз больной может больше и не увидеть, то с участковым ему придётся встречаться постоянно». Илья Волжинский

«Я ваш новый участковый»

Сегодня участковый врач – полноправный координатор лечебного процесса. Он должен вовремя заподозрить те или иные нарушения здоровья у пациента, помочь их выявить, а затем правильно организовать процесс помощи. Для этого у него есть все возможности.

В компетенцию «хозяина участка» сегодня входят:

формирование плана диагностики и лечения;

выбор и подключение (при необходимости) узких специалистов;

маршрутизация пациента;

контроль над всеми этапами оказания медицинской помощи разными специалистами.

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Что поменялось

На самом деле участковые никуда не исчезали, просто их функционал немного изменился. Главное отличие в том, что сегодня эти доктора занимают проактивную позицию. Участ­ковый не ждёт, пока пациент обратится к нему с жалобами в тот момент, когда ситуа­ция уже почти критиче­ская, а сам выявляет тех, кому необходима врачебная помощь. В этом ему помогает элект­ронная система. Она подсказывает, на какого пациента следует обратить внимание (недавно выписался из больницы, вызывал скорую помощь или пропустил назначенное обследование).

Благодаря новым технологиям контакт врача и пациента больше не ­ограничивается кабинетом. Контролировать состояние больных после приёма, напоминать им о лечении и исследованиях благодаря телемедицине и цифровым сервисам можно дистанционно.

«Сегодня мы не просто принимаем пациентов, а можем видеть результаты своей работы и реально влиять на здоровье людей. Из „диспетчеров“ мы становимся настоящими семейными врачами, контролирующими здоровье наших подопечных и не позволяющими ему ухудшаться». Илья Волжинский

Выгодно всем

Преимущества для пациентов

Возможность непрерывного лечения. Теперь забота о контроле над ходом терапии и маршрутизацией пациента лежит на плечах участкового.

Персональная ответственность врача. Человек знает своего участкового, проникается к нему доверием и симпатией, не стесняется задавать уточняю­щие вопросы и рассказывать даже о самых деликатных симптомах. Те, кто ещё не знаком со своим доктором, могут в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» посмотреть его персональную страницу, где есть фото, информация об образовании и опыте работы, расписание приёма. Там же можно оценить деятельность участкового.

Своевременное предупреждение болезни. Участковый может максимально рано заметить риски, своевремен­но выявить болезни и не дать им развиться.

Улучшение эффективности лечения. Так как данные пациента теперь доступны врачу на каждом этапе, он может вовремя вмешаться в процесс: напомнить, скорректировать маршрут, терапию и т. д. Пациент чувствует, что его здоровье важно не только ему самому, но и специалисту, что повышает мотивацию лечиться. «О тебе уже всё знают». Как в Москве меняется работа участковых врачей Подробнее

Преимущества для врачей

Профессиональный смысл и престиж работы.

Преимущества для системы здравоохранения

Возможность точнее распределять ресурсы – временные и материальные. Проактивный подход, заложенный в основу деятельности участковых врачей, исключает лишние исследования и лечебные процедуры, а время специалиста направлено на тех, кому оно действительно нужно.

Часть формальных вопросов регулирется дистанционно, что экономит время врача. Многие проблемы пациентов помогают решить телемедицин­ские сервисы.