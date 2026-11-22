Робот-уборщик подметает дорожки, стрижет газоны, а умные системы следят за уровнем шума. Московские парки становятся полигонами для испытания отечественных разработок, которые помогут городским службам работать эффективнее и сделают отдых горожан комфортнее.

Городские парки становятся площадками для инноваций

В современном парке за комфортом посетителей стоит большая работа парковых служб: необходимо поддерживать чистоту, следить за состоянием клумб и деревьев, контролировать уровень шума. В этом людям помогают новые технологии, в том числе роботизированная техника и автоматизированные системы мониторинга.

«В рамках программы пилотного тестирования Московского инновационного кластера разработчикам доступны около 350 городских площадок. К ней уже присоединились больше 50 парков. В восьми прошли 11 тестирований, еще четыре завершат до конца года», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале мессенджера «Макс».

Подобный подход позволяет оценивать инновационные решения отечественных компаний для городской инфраструктуры не в лаборатории или на специально подготовленной площадке, а непосредственно в городе. Для разработчиков важна возможность увидеть, как их новое оборудование справляется с повседневными задачами, а город получает шанс проверить перспективные решения до их возможного широкого внедрения.

Роботы наводят порядок

Чистота в большом парке — задача трудоёмкая. Сотрудники ежедневно очищают дорожки, собирают мусор, следят за общим состоянием территории. Автоматизация процессов помогает сократить объем ручного труда и рациональнее распределять рабочее время.

Один из примеров — робот «Пиксель», который работает в парке Победы на Поклонной горе. Беспилотный уборщик со сменным навесным оборудованием отлично справляется с большими пространствами и может поддерживать там чистоту в течение всего дня. Другая разработка — система подземного сбора и хранения отходов — тестируется в музее-заповеднике «Коломенское». Суть её работы отражена в названии: в отличие от привычных мусорных контейнеров, основная часть оборудования системы находится под землей. Нестандартное решение позволяет по-новому организовать сбор отходов и добавить парковому пространству привлекательности.

Умная техника помогает ухаживать за растениями

В Битцевском лесопарке тестируют роботов-косильщиков. В тёплое время года они помогают справляться с высокой травой, сорняками и порослью кустарников. При этом использование роботизированного оборудования не означает отказа от участия людей в уходе за зелёными зонами. Специалисты по-прежнему контролируют состояние территории, определяют необходимый объем работ и следят, не схалтурил ли «беспилотный коллега». Техника здесь лишь помощник, который берет на себя повторяющиеся операции. Ведь внимание требуется, к примеру, не только центральным аллеям, но и другим участкам парковых пространств, куда робот может и не добраться.

Технологии следят за уровнем шума

В парке «Северное Тушино» установили систему мониторинга шумового фона. Её задача — отслеживать так называемую акустическую обстановку на территории, расположенной рядом с оживлёнными дорогами и другими источниками звуковой нагрузки — чтобы лишний шум не мешал людям прогуливаться, заниматься спортом или спокойно отдыхать на природе. Данные наблюдений помогают оценивать условия и определять участки, которым требуется дополнительное внимание.

Робот-помощник встречает посетителей

Летом в парке «Ходынское поле» работал робот, который встречал гостей, рассказывал о мероприятиях и подсказывал, как найти нужную локацию. И отдыхающим, по их словам, формат общения с роботизированным помощником пришёлся по душе. Интерактивное устройство отлично дополняло традиционные информационные стенды и навигацию. Разработчикам тестирование робота в парке тоже принесла массу полезной информации о том, насколько удобно людям взаимодействовать с их моделью. Реакция посетителей помогала понять, понятен ли интерфейс, какие функции востребованы и что необходимо улучшить.

Робот-уборщик подметает дорожки, стрижет газоны, а умные системы следят за уровнем шума. Фото: Страница Сергея Собянина в соцсети "ВКонтакте"

Почему испытания в парках важны для бизнеса

«Рынок городских технологий в Москве очень перспективен. Растут требования к качеству услуг, поэтому инновационные решения, которые делают столичную среду удобнее, эффективнее и экологичнее, будут востребованы», — отмечает экономист, доцент факультета государственного управления МГУ, заместитель директора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков.

По словам эксперта, городская среда хороша для испытаний технологий, поскольку позволяет оценить их работу при высокой плотности застройки, интенсивном автомобильном и пешеходном движении. И понять — насколько продукт готов к полноценной эксплуатации и дальнейшему масштабированию. Испытания выявляют слабые места, которые не всегда заметны на этапе разработки.

«Опыт Москвы вполне может стать примером для других российских городов. Многие региональные центры активно развиваются, увеличиваются их масштабы, растет потребность в современных технологических решениях. Поэтому логично сначала протестировать разработки в Москве, а затем масштабировать наиболее успешные из них на другие города», — уверен Максим Чирков.

Как инновации делают город комфортнее

Москва продолжит поддерживать отечественных разработчиков, предлагающих решения для городской инфраструктуры. Пилотные испытания помогают одновременно развивать российский технологический бизнес и находить практические способы улучшения городской среды. В результате парки постепенно становятся пространствами, где современные технологии работают на благо жителей и помогают сделать зоны отдыха чище, тише и комфортнее.