Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу состоятся с 19 по 21 ноября 2026 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Турниры станут главными соревнованиями сезона, сообщили организаторы.

Состязания организует Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) при поддержке Российского спортивного фонда. Турниры пройдут в год 40-летия акробатического рок-н-ролла в России.

За три дня спортсмены разыграют награды в 16 дисциплинах. В программу войдут парные выступления в категориях «М класс-микст», «А класс-микст» и «В класс-микст», командные программы «Формейшн» и «Формейшн-микст», а также соревнования по буги-вуги среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин.

Турнир станет отборочным этапом для формирования сборной России, которая представит страну на международных соревнованиях. Участники также смогут выполнить нормативы для получения спортивных разрядов и званий.

По словам заместителя мэра Москвы Александра Горбенко, в столице акробатическим рок-н-роллом занимаются более 17 тысяч человек, свыше двух тысяч из них — профессиональные спортсмены. В прошлом году москвичи составляли более половины национальной сборной по этому виду спорта.

«Московская школа акробатического рок-н-ролла является одной из ведущих в России», — подчеркнул Горбенко.

Ранее заммэра столицы сообщил, что почти 50 тысяч жителей Москвы занимаются самбо.