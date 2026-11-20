Павлово-посадские платки с картой столичного метро, купола церквей на юбках, к которым приложил свои изобретательные алгоритмы искусственный интеллект, меха, шелк и парча – уникальные модные коллекции представили 18 ноября участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия».

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Близкие духом

В конце лета ведущие столичные модельеры Игорь Гуляев, Юлия Далакян, Денис Еремкин, Вадим Мерлис и Ксения Новикова провели очередной набор начинающих дизайнеров серебряного возраста – участников проекта «Московское долголетие» - в свои творческие лаборатории. После нескольких месяцев интенсивной теории, мастер-классов и практических занятий на свет появились пять уникальных модных коллекций, которые в итоге и составили программу финального показа пятого сезона «Мастерской дизайнеров».

Так, Вадим Мерлис с учениками разработали коллекцию, которую назвали «Архивный шик».

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Ко мне пришло множество кандидатов, но нужно было отобрать лишь десятерых, - рассказал дизайнер. – Я выбирал тех, которые мне оказались близки по духу и стилю».

По словам Вадима, для создания коллекции пришлось пересмотреть множество записей с показов мод прошлых десятилетий. Участники его группы рисовали эскизы костюмов, потом из них выбирались лучшие идеи. Главной изюминкой стало использование комбинации особых тканей, многие из который сегодня уже почти не используются: парчи, органзы, шелка.

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Только в одном этом свитере использовано 50 видов ткани, - объясняет Мерлис, указывая на модель. – А всего их в коллекции более ста. Примечательно, что одновременно с нами представил свою новую коллекцию Джон Гольяно - и она в таком же, как у нас, стиле. Мы почувствовали тренд».

Одна из моделей, Наталья Кичаева, призналась, что демонстрируемый винтажный стиль «бохо» соответствует ее натуре, примерно такое она и носит каждый день. Наталья уже во второй раз участвует в проекте «Мастерская дизайнеров». В прошлом году – в качестве дизайнера, а теперь как модель. Но именно в лаборатории Вадима Мерлиса.

«Вадим - необыкновенный, - уверена она. – Он космический, фантастический, эпатажный. Мы с ним полностью совпали в плане стиля, энергетики, мыслей. В прошлом году мы сделали коллекцию «Олд мани» - классическую. «Архивный шик» – более художественная, более декорированная».

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Наталье 66 лет, она кандидат физико-химических наук, работала в одном из засекреченных московских НИИ. Выйдя на пенсию, стала участником проекта «Московское долголетие». И по-настоящему преобразилась, когда она пришла в школу Королевская осанка» и научилась моделингу.

«Я изменилась полностью, - призналась Наталья. – Стала женственной, элегантной, у меня походка стала другая, осанка».

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

О тебе, Москва!

Коллекция модельера Дениса Еремкина «880» - о российской столице, о её грядущем юбилее. Интересно, что авторы, создавая образцы, обратились за помощью к искусственному интеллекту.

«Мы хотели показать, что Москва лучший город Земли, - пояснила одна из участниц лаборатории Еремкина – 65-летняя Виктория Новоселова. – Посмотрите, в наших нарядах золотая парча. Москва же златоглавая! А на юбках мотивы павлово-посадских платков, по которым проложены линии метро со станциями и пересадками».

Ещё среди принтов Спасская башня Кремля, храм Христа Спасителя и, неожиданно, сирень.

«Так Сиреневый бульвар же, - пояснила Виктория. – В наших нарядах зашиты достопримечательности Москвы. ИИ помог сконструировать принты, мы их напечатали на ткань, которую потом сплиссировали.

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Виктория очень гордится коллекцией, которая родилась в их лаборатории. По профессии она главный бухгалтер, но в юности много шила. Ведь в 1970-80-е в магазинах не так-то легко было найти красивую одежду, вот и пришлось окончить курсы кройки и шитья. А сейчас, работая в «Мастерской дизайнеров», Виктория вспоминает молодость.

«Уже четвертый раз участвую в этом проекте, - рассказал модельер Денис Еремкин. – Он прекрасен. Ты можешь вдохновить людей старшего возраста. В моей группе были и юристы, и экономисты, и филологи. Так они завалили меня идеями и эскизами».

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Изучали стихи Есенина

Алла Корниенко тоже бывший бухгалтер, стала участницей лаборатории Игоря Гуляева. Там авторский коллектив начинающих дизайнеров создал оригинальную коллекцию «Москва. Есенин». Поразительно, но для этого они изучили 120 стихотворений поэта. Кстати, группа Гуляева оказалась единственной, кто обшил костюмы собственными руками. Алле в этом помогала внучка Златослава, на показ они пришли тоже вместе.

«Мне нравилось подбирать цвета для нарядов», - заявила девочка.

Участники спецпроекта «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Местом демонстрации всех коллекций стал главный зал Центрального дома литераторов.

«Сегодня состоялся пятый, юбилейный показ проекта, - отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения городе Москвы Владимир Филиппов. – это проект об эстетике и творчестве. Теперь эти коллекции поедут по мировым столицам. Демонстрируя, что в Москве в любом возрасте можно выглядеть модно, стильно и прекрасно!»