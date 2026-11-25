Столичный проект «Москва — на волне» празднует трехлетие. С момента открытия первой точки в Косино-Ухтомском 29 ноября 2023 года и запуска второй площадки в Митине прилавки объединили уже свыше 600 видов рыбы и морепродуктов. Об этом рассказал директор рынков Сергей Бешенов.

В беседе с Агентством городских новостей «Москва» Сергей Бешенов поделился, что наряду с народными хитами — соленой сельдью, креветками и живым карпом — москвичи охотно берут черноморского калкана, дальневосточного гольца и даже экзотических умбрину с рыбой-меч.

Руководитель также раскрыл график поставок и дегустаций. Свежие уловы завозят строго по четвергам, чтобы горожане успели закупиться к семейным выходным, а попробовать новинки можно каждую неделю с пятницы по воскресенье. Для тех, кто бережет время в будни, работают отделы «Готовая еда» на 200 блюд и бесплатный сервис «Готовим на месте» — им пользуется уже каждый десятый гость.

«Повара делятся советами по приготовлению, а понравившуюся продукцию можно тут же купить со скидкой», — отметил Бешенов, добавив, что за полгода на рынках прошло свыше 800 дегустаций.

За свежестью товаров следит строгий контроль. Ветеринары проверяют документы и холодильники, а в собственной лаборатории рынков размораживают рыбу и оценивают ее структуру. Подробности о работе площадок опубликованы на портале mos.ru.