Кафедральный собор Богоявления Господня на Спартаковской улице, 15 впервые за столетие пережил полноценную научную реставрацию фасадов.

За 2 года специалисты обновили памятник архитектуры федерального значения, возведенный в 1845 году по проекту Евграфа Тюрина. Предыдущие работы в 1980-х годах ограничивались текущим ремонтом, а теперь собор Богоявления в Елохове предстал перед горожанами в обновленном историческом виде.

Сергей Собянин отметил, что полноценную научную реставрацию фасадов храма провели впервые. Фото: Мосфото

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел результаты реставрации. «Сегодня исполняется 80 лет нашему Патриарху. Он Патриарх не только всея Руси, но и Москвы, это его главный храм. Одновременно мы закончили ремонт и храма Христа Спасителя — главного храма нашей страны. Таким образом, это своеобразный подарок нашему Патриарху. Дай Бог ему долголетия и активной жизни на благо нашей страны и Москвы», — отметил Сергей Собянин во время визита в собор 20 ноября.

Собор Богоявления Господня в Елохове — объект культурного наследия федерального значения. Это один из старейших и крупнейших действующих храмов Москвы. В советское время здесь находился кафедральный патриарший собор Русской православной церкви, а с 1991 года храм имеет статус кафедрального собора Москвы.

В Москве официально завершились масштабные ремонтно-реставрационные работы в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Фото: mos.ru

Купола покрыли медью и золотом

Главное изменение, которое теперь заметно даже издалека, — купола. Реставраторы вернули им исторический облик: прежде только центральный купол был медным и позолоченным, остальные покрывали материалом, имитирующим золото. Теперь все купола обшили небольшими квадратными элементами из листовой меди — так называемыми шашками — и покрыли сусальным золотом. Общая площадь золочения составила около 850 квадратных метров. На куполах малых барабанов также обновили деревянный каркас.

Инженер-конструктор Глеб Менчиков. Фото: Из личного архива

Почему при реставрации исторических зданий так важно использовать традиционные материалы и технологии, объяснил aif.ru инженер-конструктор Глеб Менчиков. «У каждого способа восстановления есть свои особенности, но для памятников архитектуры ключевое значение имеет сохранение первоначального облика. Сусальное золото — один из наиболее распространенных и долговечных способов позолоты. Существуют и другие технологии, например химическое нанесение золота, но они могут требовать более сложного оборудования и специальных условий. При реставрации важно не просто обновить поверхность, а максимально сохранить историческую технологию и внешний вид здания», — поясняет эксперт.

Всем куполам вернули исторический облик. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По его словам, реставрация отличается от обычного ремонта прежде всего подходом к материалам и деталям. «При ремонте главная задача — обеспечить нормальную эксплуатацию здания. Реставрация гораздо сложнее: здесь нельзя просто заменить поврежденный элемент на любой подходящий. Нужно учитывать историческую ценность, особенности конструкции, материалы и то, как здание выглядело изначально. Перед началом работ специалисты изучают проектную документацию, проводят обследования, чтобы понять состояние объекта и определить, что именно необходимо восстановить», — говорит Менчиков.

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Отмыли фасады от вековой грязи

В 2025–2026 годах реставраторы привели в порядок фасады общей площадью около семи тысяч квадратных метров. Специалисты удалили многолетние наслоения пыли, копоти и плесени, отреставрировали поврежденную кирпичную кладку и восстановили утраченные фрагменты.

Крышу храма покрыли листовой сталью, усилили стропильную систему и заменили обрешетку. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Особое внимание уделили белокаменному декору. Собор богато украшен колоннами, цоколями, карнизами, наличниками и гипсовыми элементами. Реставраторы расчистили их от позднего штукатурного покрытия, местами достигавшего двух сантиметров в толщину. Затем восстановили медальоны, капители, панно, кронштейны и другие декоративные детали.

Не менее кропотливой оказалась работа с мозаиками. На фасадах собора расположены панно с изображениями архангелов и святых. Центральное место в них занимают образы Божией Матери, святителей Алексия и Николая Чудотворца. Мозаики и живописные композиции на библейские сюжеты очистили от загрязнений и законсервировали.

Предыдущие работы, выполненные в 1980-х годах, носили ремонтный характер. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

При реставрации старинных зданий специалисты стараются сохранить как можно больше оригинальных элементов. Если материал уже не способен выполнять свои функции, его заменяют, но не произвольно.

«Не всегда поврежденный кирпич или элемент кладки можно оставить на месте. Если он утратил несущую способность, его заменяют аналогом, максимально близким к первоначальному. Иногда приходится искать производителя, который может изготовить материал с нужными характеристиками. То же касается мозаик и других декоративных элементов: к их восстановлению относятся очень бережно, потому что важно сохранить то, что было создано изначально», — рассказывает инженер-конструктор.

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Витражи, часы и крыша: восстановили каждую деталь

В мастерских реставраторы восстановили деревянные двери с витражами. Стеклянные элементы привели в порядок, деревянные конструкции очистили от старых покрытий, затонировали, покрасили и покрыли лаком. Также обновили оконные рамы и решетки. Главное украшение колокольни — позолоченные часы — тоже вернули к жизни. Они ориентированы на четыре стороны света, поэтому время можно увидеть с разных улиц.

История Елоховского собора насчитывает 4,5 столетия. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На крыше храма заменили обрешетку, усилили стропильную систему и покрыли кровлю листовой сталью. Площадь работ составила около 1,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, реставраторы привели в порядок гранитные ступени и площадки, белокаменные столбы и их основания у входа в храм.

«Мы глубоко благодарны вам за оказанную помощь Богоявленскому кафедральному собору. Слава Богу, все те работы, которые были намечены, сегодня выполнены на самом высоком качестве, на высоком уровне», — поделился отец Фома, архиепископ Одинцовский и Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

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Где крестили Пушкина и молились о победе

Деревянная церковь в селе Елохове, расположенном в Басманной слободе, появилась в конце XVI века. В письменных источниках она впервые упоминается с 1694 года. Елохово также называют местом рождения Василия Блаженного — почитаемого на Руси чудотворца.

К середине XIX века собор и колокольню вновь перестроили по проекту архитектора Евграфа Тюрина «в обширнейшем размере и лучшей архитектуры». Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Каменный храм начали строить в 1720-х годах по указу Петра I на месте обветшавшей церкви. Работы завершили примерно через десятилетие на средства великой княжны Прасковьи Иоанновны, племянницы императора. В конце XVIII века собор расширили. Здесь появились просторная трапезная с двумя приделами — Богоявленским и Николаевским — и колокольня в стиле московского классицизма. Именно в Елоховском соборе в июне 1799 года крестили Александра Сергеевича Пушкина. Родители будущего поэта жили в Немецкой слободе, неподалеку от храма. Об этом событии напоминает мемориальная доска на фасаде.

В столетнюю годовщину смерти Пушкина в соборе служили молебен, на котором присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна.

Сегодня собор является кафедральным. Праздничные службы в нем часто возглавляет Патриарх Московский и всея Руси. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

К середине XIX века храм вновь перестроили. Архитектор Евграф Тюрин создал проект грандиозного пятиглавого собора, который заменил прежнюю невысокую одноглавую церковь. Новый купол напоминал купол собора Святого Петра в Риме. Высота храма вместе с колокольней составила 56 метров — собор стал архитектурной доминантой Басманной части Москвы.

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Как храм пережил советское время

В годы антирелигиозной кампании власти неоднократно пытались закрыть Елоховский собор. В 1920-е годы, несмотря на тяжелые времена, сюда приходили тысячи верующих на богослужения Патриарха Тихона.

В начале 1930-х годов в храм передали иконы и церковную утварь из закрытых московских церквей. Число прихожан увеличилось до 25 тысяч человек. Здание планировали снести в связи со строительством метро, а позднее рассматривали вариант открытия в нем кинотеатра. Однако эти проекты не осуществились.

Всего в Москве действует более 1,2 тысячи храмов и часовен Русской православной церкви. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 1935 году, после закрытия Казанского собора на Красной площади, в Елоховский собор перевезли чтимый список Казанской иконы Божией Матери. Во время Великой Отечественной войны перед этим образом молился патриарший местоблюститель митрополит Сергий, будущий патриарх, прося о победе.

Храм стал одним из центров духовной жизни Москвы во время войны. Здесь служили молебны о победе русского воинства, а на колокольне размещался пост противовоздушной обороны, защищавший столицу от бомбардировок. На случай сдачи Москвы собор как стратегический объект был заминирован.

Священники и прихожане собирали деньги на нужды обороны. За четыре года они внесли в фонд обороны 835 200 рублей, а также отправили 535 100 рублей на подарки бойцам Красной армии.

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После Победы собор получил статус патриаршего. Здесь проходили интронизации патриархов Сергия, Алексия I, Пимена и Алексия II. Патриарх Сергий, умерший в 1944 году, был похоронен в храме.

В 1947 году верующим передали мощи святителя Алексия, митрополита Московского, которые с 1930 года хранились в Кремле. Раку с мощами доставили в Елоховский собор, и с тех пор она находится у царских врат главного иконостаса. В 2008 году здесь был погребен Патриарх Алексий II — рядом с мощами своего небесного покровителя.

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Сегодня Елоховский собор остается кафедральным. Праздничные службы здесь часто возглавляет Патриарх Московский и всея Руси. При храме работают воскресная и хоровая школы, молодежный клуб, организуются паломнические поездки и проходят курсы катехизации для желающих изучить основы православной веры.

«Мы проводим большую, серьезную реставрационную работу совместно с патриархией. За последние годы было спасено, отреставрировано 130 храмов, и эта работа продолжается. Сегодня мы закончили реставрацию главного храма Москвы — собора Богоявления Господня в Елохове, в котором в свое время крестился Александр Сергеевич Пушкин. Это действительно один из самых знаменитых соборов Москвы. За последнее столетие не была ни разу здесь проведена научная реставрация. Огромная работа была проделана по спасению этого памятника культуры, намоленного места», — рассказал Сергей Собянин.

Всего в Москве действует более 1,2 тысячи храмов и часовен Русской православной церкви. Из них 582 объекта — отдельно стоящие храмы и временные храмы-часовни, в которых регулярно проводятся богослужения, а также 15 монастырей.