Оригинальный стеклянный фасад с декоративными шарами, мастерские с настоящими станками, лаборатории и пространства для творчества — в Очаково-Матвеевском появилась школа, совсем не похожая на привычные учебные здания. Новый корпус школы № 2025 на Большой Очаковской улице осмотрел и открыл Сергей Собянин.

«Таких школ, как ваша, в Москве очень мало. Мы старались, чтобы наши школы выглядели по-разному, привлекательно и не как учреждение, а как дом, куда хочется приходить», — сказал мэр во время встречи с учениками и педагогами.

Школа с необычной архитектурой

Новый четырехэтажный корпус площадью 17,7 тыс. кв. м построили по индивидуальному проекту. Фасад отделан алюминиевыми кассетами, цоколь — гранитной антивандальной плиткой. Декоративные шары на фоне длинных полос стекла создают необычный рисунок, напоминающий лабиринт.

«Признаюсь, такие фасады мне нравятся больше строгих: школа не должна выглядеть как учреждение. Корпус построили всего за 16 месяцев. Помогла технология, в которой сочетаются сборный и монолитный железобетон», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

При строительстве использовали современные энергоэффективные решения. В светопрозрачных конструкциях установили стеклопакеты с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном, а вентилируемая фасадная система помогает сохранять тепло.

Чтобы разделить потоки учащихся и сделать пространство удобнее для детей разных возрастов, в здании предусмотрели отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы с собственными входными группами и вестибюлями.

От физики до беспилотников

В новой школе оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, кабинет информационных технологий, творческую мастерскую, кабинеты кулинарии и домоводства, мастерскую по обработке металла и дерева. Здесь ученики смогут заниматься 3D-моделированием, программированием, робототехникой, осваивать беспилотные летательные аппараты, работать с 3D-принтерами и сканерами.

Одиннадцатиклассница Елена Наний побывала на первом уроке физики и поделилась первыми впечатлениями.

«В кабинете физики очень много различных лабораторных предметов. С их помощью мы сможем делать больше практических работ. Также есть классы БПЛА, которых в нашей прошлой школе не было. Еще заметила кабинеты, где стоят швейные машинки, классы кулинарии. Это тоже будет развивать и помогать», — рассказала школьница.

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

По ее словам, понравилась и коворкинг-зона, где можно заниматься проектами, делать домашние задания или просто отдыхать между уроками. Елена отметила необычную архитектуру и удобные диванчики, а декоративные шары на фасаде назвала красивым и уникальным решением.

Можно работать руками

Особое внимание уделено мастерским, где ученики смогут осваивать практические навыки. Учитель технологии Андрей Савинков признается, что, осматривая новое оборудование, сам почувствовал желание сесть за парту.

«Даже самому стало интересно поизучать различные механизмы. Я прошелся по второму этажу, заглянул в кабинет информационных технологий. Там увидел роботов, коботов и какие-то другие интересные коробочки. Думаю, детям будет очень любопытно», — поделился педагог.

Каждый ученик в мастерской получит индивидуальное рабочее место — верстак с собственным стеллажом для инструментов. Их немало: измерительные приборы, рулетки, металлические линейки, угольники, фрезерные станки, инструменты для обработки древесины и металла, электролобзики и шуруповерты.

«Первое, что сегодня привлекло внимание ребят, — это, конечно же, тиски. Они словно магнит притягивают к себе. Особенно мальчиков, хотя девочкам тоже очень интересно здесь побывать, что-нибудь поделать своими руками. Когда ученики впервые заходят в кабинет, у них начинают бегать глаза: хочется все разглядеть, везде залезть, потрогать, пощупать», — рассказал Савинков.

На первом занятии школьники познакомились с оборудованием, изучили рабочие места и вертикальный станок. В дальнейшем каждый сможет попробовать самостоятельно выполнить простые операции под руководством учителя.

Залы для спорта, творчества и отдыха

Центром общественной жизни школы станет многофункциональное многосветное пространство, которое можно использовать как зрительный зал, лекторий или рекреацию. К нему примыкает современная медиатека с читальным залом.

Творческую мастерскую можно трансформировать, разделив, например, с помощью перегородки на две зоны. В одной можно рисовать, в другой, оборудованной посадочными местами, прводить музыкальные занятия и репетиции.

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Для физкультуры построены два универсальных трансформируемых спортивных зала с раздевалками, санузлами и душевыми. На школьной территории создали спортивное ядро: площадку для мини-футбола и баскетбола, волейбольную площадку, круговую беговую дорожку протяженностью 200 метров и зоны для подвижных игр. Для спокойного отдыха во дворе установлены скамейки и столы.

Общая площадь комплексного благоустройства составляет 2,3 гектара. В здании также оборудовали просторный обеденный зал и медицинский блок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена безбарьерная среда.

При отделке интерьеров использовались износостойкие материалы, безопасные и экологичные. Они максимально удобны для регулярной влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами. Контроль за безопасностью территории обеспечивается видеонаблюдением и другими современными системами.

С прицелом на будущую профессию

Новый корпус стал частью школы № 2025, в общий комплекс которой входят 16 зданий: девять школьных и семь дошкольных. Всего здесь обучаются 6774 ребенка, из них 4888 школьников и 1886 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 600 сотрудников, включая 242 учителя, 105 воспитателей и 54 педагога дополнительного образования.

В старших классах обучение организовано по социально-экономическому, гуманитарному и естественно-научному профилям. В школе реализуют городские образовательные проекты «Математическая вертикаль», «Естественно-научная вертикаль», «ИТ-вертикаль», «Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской школе», «Предпринимательский класс в московской школе» и «Кадетский класс в московской школе». Со следующего учебного года планируют включить «Физико-математическую вертикаль».

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Для подготовки своих учеников к осознанному выбору профессии школа сотрудничает с ведущими вузами. Среди партнеров — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российский университет медицины и другие.

Новый корпус школы № 2025 принял первых учеников 23 ноября. В этот день для них провели открытый урок «Как проектируют и строят современные школы». Ребятам рассказали, как создавался проект здания, как цифровые технологии помогают архитекторам и строителям и благодаря чему корпус удалось возвести всего за 16 месяцев. Школьники увидели цифровую модель школы, познакомились с особенностями ее архитектуры и инженерных систем, а затем проверили полученные знания в тематической викторине.

«Это один из 60 объектов образования, которые Москва открывает в 2026 году. Для меня за этой цифрой не строчка отчета, а дети, которые идут в школу с желанием. Поздравляю учителей и ребят с новосельем», — подчеркнул Сергей Собянин.