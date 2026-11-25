В доме семьи Иноземцевых недавно завелась… плюшевая моль. Казалось бы, просто забавная игрушка, но для юных химиков – настоящий талисман. Ведь в мире науки Моль – это фундаментальная единица измерения количества вещества, позволяющая «считать» триллионы атомов и молекул.

Талисман напоминает не только о сложных формулах, но и о часах кропотливого труда и серьёзных победах. Десятиклассники московской школы № 1568 им. Пабло Неруды Михаил Иноземцев и Владислав Колмаков в этом году вернулись из Узбекистана с триумфом: в составе сборной России на III Международной олимпиаде по химии им. аль-Бируни ребята обошли соперников из 30 стран мира!

Научить учиться

Мама Миши, Наталья Михайловна, признаётся в самом парадоксальном выводе, который она сделала за годы учёбы сына: растить одарённого ребёнка – огромный ежедневный труд. Семье пришлось полностью перестроить привычный ритм жизни. «Нам с Мишей невероятно повезло с началкой. В районной школе обучение велось по программе Эльконина – Давыдова, которая развивает у детей навыки самостоятельного анализа. Именно замечательные педагоги научили детей главному – учиться».

Влад Колмаков. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Уже к 4 годам Миша бегло читал и не расставался с книгой «Сто тысяч почему». В школу пошёл в шесть с половиной лет сразу по ускоренной программе. В 5-м классе, уже в физмат-лицее № 1568, мальчик впервые попробовал силы в олимпиадной математике, а затем занялся программированием.

Настоящая магия началась, когда в школе появилась химия. Предмет, который поначалу привлекал возможностью «устроить бабах», быстро перерос в осознанную страсть. Огромную роль в этом сыграла учитель Наталья Львовна Водопетова. Вскоре к делу подключился Центр педагогического мастерства, бесплатно обучающий талантливых столичных школьников. И заветные дипломы посыпались один за другим.

Таким результатам способст­вует целая система возможностей, заложенная в большой цифровой экосистеме «Московская электронная школа». Эта платформа сегодня объединяет более 10 миллионов учеников, родителей и педагогов в Москве и ещё 11 регионах страны. Помимо электронного дневника школьникам доступны библиотека учебных материалов, видеокурсы и тренажёр «Цифровой учитель», который помогает заниматься в индивидуальном темпе.

Влад Колмаков с семьей. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Вместо зубрёжки

На вопрос о том, как заставить себя сидеть за сложными задачами, когда друзья зовут гулять, Миша отвечает легко. «Надо получать от учёбы удовольствие, – уверен он. – Если меня начнут заставлять решать сотни задач, то я в жизни не вернусь к этому предмету. А от выгорания спасает одно: работай, пока нравится. Устал – можно сделать паузу, повисеть на турнике, поиграть, не отключая лекцию. Самые лучшие оценки по алгебре я получаю, когда делаю домашку «на коленке» – в метро или в антракте какого-нибудь «Онегина». Главное – правильно расставлять приоритеты».

За отметкой не всегда видно, какие задания уже даются школьнику легко, а какие пока вызывают трудности. Когда родители видят сами работы ребёнка, им проще обсудить с ним и с учителем, что уже получается и над чем ещё стоит поработать.

Именно для этого в МЭШ появилась «электронная тетрадь» для учеников 7–9-х классов. Контрольные и проверочные работы теперь сохраняются на платформе. Сервис позволяет семье следить за успехами ребёнка, а учителю помогает учитывать его прогресс при планировании следующих занятий. Международная олимпиада по химии. Российские школьники получили 4 золота Подробнее

«Вспомните, как было раньше: в электронном дневнике появлялась оценка – тройка или четвёрка, – и родители оставались в неведении: за что её поставили, в чём проблема? Сейчас они видят не просто балл, а саму работу: где ребёнок допустил ошибку, какие моменты вызвали трудности – и мои пояснения и рекомендации. Это даёт родителям чёткую опору для помощи ребёнку», – говорит учитель школы № 1748 Евгения Потапкова.

Проще говоря, «электронная тетрадь» помогает и педагогу, и родителям ученика проанализировать, насколько хорошо тот осваивает программу: какие задания он выполнил успешно, где допустил ошибки и как меняются показатели. К тому же преподаватель может выявлять темы, вызывающие у ребёнка затруднения, и выстраивать обучение с учётом потребностей школьника.

Здоровое соперничество

Не менее яркая история победы у другого золотого медалиста, Владислава Колмакова. Его успех во многом опирается на крепкую семью, где растут сразу несколько одарённых детей.

Михаил Иноземцев. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

У Влада есть брат-близнец Костя (он тоже становился призёром Всероссийской олимпиады) и младший брат Никита, который сейчас учится в 7-м классе и также пробует силы в олимпиадах. В 2,5 года братья уже знали буквы русско­го и английского алфавитов, в 3,5 складывали слоги и знали состав числа, а в 6 лет прочитали первую большую книгу – «Гарри Поттер».

Михаил Иноземцев. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«У них с детства идёт между собой соревнование, – рассказывает папа, Дмитрий Александрович. – Близнецы постоянно подгоняют друг друга, хотят показать, кто лучше. Эта конкуренция и помогла каждому из них добиться серьёзных высот». Мама ребят, Анна Михайловна, уточняет – жёсткого давления в доме не было никогда: «Я всегда говорила: если предмет знаешь, хорошая оценка приложится сама. У нас в семье позиция простая: выбирай то, что по душе, а мы поддержим».

Михаил Иноземцев с семьей. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Система образования в Москве построена так, что уже в начальной школе ребята учатся рассуждать и искать нестандартные решения. С 3-го по 6-й класс они могут участвовать в проекте «Лига юного олимпиадника». В средней и старшей школе есть возможность выбрать углублённое изучение предметов, а с 8-го класса – включиться в учебные программы профессиональной ориентации.

Результаты видны на выпуск­ных экзаменах: интегральный средний балл ЕГЭ в Москве на 9 баллов выше общероссийского.

Очередной триумф юных химиков – логичное продолжение успехов столичных школьников: в июне 2025 года в Ташкенте москвичи завоевали золотую и серебряную медали. А год спустя на Международной олимпиаде по химии в Узбекистане взяли сразу два золота. В 2026 году московские школьники в общей сложности завоевали рекордные 1972 диплома Всероссийской олимпиады.

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Московское образование находится в пятёрке лучших образовательных систем мира. За последние годы в 5 раз увеличилось количество отличников, что тоже является серьёзной объективной оценкой уровня образования. Мы уделяем очень большое внимание развитию образования, школ, и это, конечно, приносит результаты.