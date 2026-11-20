«В старину человеку, который раздражал окружающих, говорили: „Иди ты в баню“. Чтобы он попарился и перезагрузился», — рассказывает Василий Ляхов, которого называют «банщиком № 1 России».

Банное искусство он изучает и практикует уже более 40 лет. Лично парил почти всю верхушку отечественного списка «Форбс». В Подмосковье у Василия свой учебный центр, а число учеников уже перевалило за 10 тысяч. Сейчас он передаёт свои профессиональные секреты в Школе банного мастерства, открывшейся в рамках проекта «Московское долголетие», и работает над открытием действующего Музея русской бани под открытым небом.

Банное искусство Василий Ляхов изучает и практикует уже более 40 лет. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Баня как образ жизни

«Недаром говорят, что из парной выходишь словно новорождённый. Регулярное парение вымывает негативные эмоции и меняет их на позитивные», — считает Ляхов.

Он родился и вырос в Киргизской ССР, куда его предков вывезли в Киргизию еще до революции.

«Ветеран „Киргизпром­проекта“ показал мне, что такое настоящая баня, после которой словно заново рождаешься, — рассказал Василий Ляхов. — Парить нужно не так как сам любишь, а так как нужно, тому, кто лежит на полочке, а для этого, нужно умение, протестировать, почувствовать, да и спросить не лишнее, добавить тепла или помягче».

Увлечение Василия стало профессией. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

По признанию Ляхова, он парился каждый вечер, после проведения мероприятия, перед тем как войти в дом. А потом увлечение стало профессией (у неё есть даже специальное название — «пармастер»). Василий переехал в Москву, когда в московские вузы поступили его дети. И стал заниматься банным делом.

Прославился тем, что соорудил на ВДНХ прозрачную баню. Шоу пользовалось огромной популярностью, потому что зрители снаружи видели нюансы, кому-то вообще до этого момента неизвестные: с чего процесс начинается, как его продолжить и почему именно так лучше завершить. Благо стекло в прозрачной бане практически не запотевает. Наоборот, чем жарче пар, тем оно прозрачнее вне зависимости от формы бани — а их у Ляхова было сконструировано немало: квадратных, прямоугольных, круглых в виде бочки и из разных материалов, даже из поликарбоната...

Теперь Василий учит других искусству парения. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Наука семейная

«Мне интересно обучение людей, передача опыта, — говорит Ляхов. — Поэтому я и стал сотрудничать с „Московским долголетием“ — это популяризация банного искусства. Мы сейчас обучим бабушек и дедушек, а они передадут знания своим детям и внукам. Считаю, баню нужно популяризировать именно через семью».

В баню голышом, без мыла и на пустой желудок: советы новичкам от Василия Ляхова

1. Желудок в бане должен быть свободным. Перед баней можно съесть легкую пищу, например, творог или кашу. В самой бане пищу принимать нельзя, только в исключительных случаях фрукты и овощи. Поесть можно только после окончания парных процедур.

2. В идеале париться лучше вообще без одежды, но если ситуация этого не позволяет, можно надеть натуральное бельё. Надевать купальники в парную категорически не рекомендуется — синтетика при высокой температуре начинает выделять вредные вещества.

В Подмосковье у Василия свой учебный центр, а число учеников уже перевалило за 10 тысяч. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

3. С помощью проветривания и добавления воды регулируются температура и влажность в парной. Сумма этих показателей не должна превышать число 120. Воду на камень плескать по чуть-чуть, иначе можно получить ожог паром. Начинать с малого и постепенно добавлять жар.

4. Нетренированным людям в парной долго находиться не рекомендуется: можно получить тепловой удар. Лучше делать перерывы.

5. В парной из человека может выйти с потом несколько литров жидкости. Необходимо периодически выходить и восстанавливать водный баланс, выпивая теплые травяной чай или воду. Идеальный напиток для бани — измельчённый лимон с мёдом на минералке.

Ученики Василия. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

6. Если кто-то хочет погружаться после парения в ледяную воду, делать это можно только после третьего захода в парную, когда тело прогреется до мышц и кожа покраснеет.

7. В бане полезно делать маски. В начале, как только пойдёт первый пот, можно мягко натереть тело солью — это откроет поры. Позже, уже после парения веником, можно нанести на тело мёд или другую питательную маску.

8. Мыло использовать после парения, так как оно забивает поры. Веник же очищает кожу «до скрипа».

9. После бани одевайтесь в тёплую одежду, чтобы не простыть.