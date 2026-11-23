Стоимость поставок российской рыбной продукции в Китай за десять месяцев 2026 года увеличилась на 49%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота.

Ассоциация проанализировала данные Главного таможенного управления КНР. В натуральном выражении экспорт вырос на 17% — до 1,18 млн тонн. На Россию пришлось 24,7% китайского импорта рыбы и морепродуктов по объёму.

«На белую рыбу (минтай, треску и пикшу) пришлось 49% выручки (1,98 млрд долларов), на крабы — 31% (1,23 млрд долларов)», — говорится в публикации.

Основным источником роста стал минтай: поставки мороженой рыбы увеличились на 21%, до 578,7 тыс. тонн, а их стоимость — на 74%, до $1,08 млрд. Средняя цена килограмма поднялась с $1,30 до $1,87.

Стоимость экспорта филе белой рыбы выросла на 103%, до $36,8 млн. Выручка от поставок живых крабов достигла примерно $1,1 млрд, увеличившись на 30%.