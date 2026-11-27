Российский кабмин решил продлить действие временного запрета на экспорт топлива для реактивных двигателей.

«Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно», - сообщается на сайте правительства.

Прошлым летом кабмин ввел аналогичный запрет, срок действия которого истечет в конце ноября. По информации правительства, вводимые ограничения призваны способствовать поддержанию стабильности на топливном рынке страны.

В кабмине отметили, что введенный запрет не распространяется на поставки авиационного керосина по международным межправительственным соглашениям.

Ранее правительство РФ продлило запрет на экспорт дизтоплива производителями до конца января.