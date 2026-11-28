Дополнительная выплата зарплаты ожидает часть россиян в конце декабря. Как объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, это связано с новогодними каникулами.

«Ближайшие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Последним рабочим днём для трудящихся по пятидневке будет 30 декабря 2026 года. Если дата выплаты зарплаты в итоговый расчёт за декабрь приходится на период с 1 по 10 число, то её выплатят не позднее 30 декабря», - отметил он.

Эксперт объяснил, что поскольку часть зарплаты будет получена в декабре, то в январе на одно зачисление будет меньше.

«Соответственно получится, что в декабре на одно зачисление будет больше, а в январе, соответственно, на одно меньше, так как средства будут выплачены заранее. Например, человеку выплачивают ежемесячно 100 т.р. (30 т. р. в аванс и 70 т. р. в итоговый расчёт), то фактически в декабре будет зачислено 70 (в начале месяца в итоговый расчёт за ноябрь) + 30 (в аванс за декабрь) + 70 (в итоговый расчёт за декабрь) = 170 тысяч рублей, а в январе — 30 тысяч рублей (в аванс за январь). Выплата в итоговый расчёт за январь в приведённом примере поступит в начале февраля», — уточнил экономист.

Балынин добавил, что если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней в соответствующем месяце никак не повлияет. Заработная выплата выплачивается, исходя из отработанных дней, пропорционально числу рабочих дней в месяце.