Предстоящая зима может стать переломным периодом для европейских стран из-за высоких цен на газ. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».

По словам Кнайсль, с января 2026 года стоимость газа в Европе увеличилась втрое. Она считает, что на фоне такого подорожания европейские страны могут столкнуться с серьезными трудностями в ближайшие месяцы.

«Я думаю, что этой зимой мы можем столкнуться с решающим моментом. И я помню, что в 2022 году было очень много разных карикатур и мультиков по поводу того, как они (Европа. — прим. ред.) замерзнут. И в данном случае мы говорим о более высоких ценах. С января цены на газ повысились в три раза. Только в рамках этого года», — заявила Кнайсль.

Она также прокомментировала решение Еврокомиссии полностью отказаться от поставок российских энергоносителей. По мнению бывшего австрийского министра, покупателей энергоресурсов следует искать прежде всего в странах Азии и Африки, а не на европейском рынке.

Ранее в Германии оппозиция обвинила власти страны в недостаточной подготовке к зимнему сезону из-за низкого уровня запасов газа.