После запуска Дональдом Трампом в начале 2025 года своей криптовалюты – мемкоина сотрудниками Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) было начато расследование на предмет возможного мошенничества, однако вскоре оно было свернуто, пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По информации СМИ, расследование было начато на фоне многочисленных сообщений в СМИ о получении некоторыми покупателями мемкоина крупной прибыли в первые 48 часов торгов этой криптовалютой. Кроме того, CFTC была получена как минимум одна жалоба.

Провести проверку должен был юрист отдела правоприменения Дэн Ульман, специализировавшийся на делах, связанных с криптовалютами.

В материале говорится, что вскоре от расследования было решено отказаться из-за уверенности сотрудников CFTC в том, что шаги, необходимые для его проведения будут одобрены.

Сообщается, что расследование не продвинулось достаточно далеко, чтобы установить, были ли какие-либо нарушения.

Напомним, на фоне итогов промежуточных выборов в Конгресс мемкоин Дональда Трампа упал более чем на 10%.