После запуска правительственной кампании Be Ready жители Великобритании стали намного чаще снимать деньги в банкоматах. Власти советуют держать дома запас наличных, воды и продуктов на три дня на случай чрезвычайных ситуаций, включая кибератаки, которые могут нарушить привычную жизнь.

Правительство Великобритании запустило кампанию Be Ready («Будьте готовы») и призывает жителей заранее подготовиться к чрезвычайным ситуациям и иметь дома запас, которого хватит на три дня. В рекомендациях — наличные деньги, питьевая вода и продукты. Среди возможных угроз власти называют в том числе кибератаки, которые способны нарушить привычную работу служб и платежной инфраструктуры.

После объявления рекомендаций жители стали активнее пользоваться банкоматами. По данным Link, крупнейшей британской сети таких устройств, через несколько дней после старта кампании в октябре средняя дневная сумма снятия составила 106,2 фунта стерлингов (11,5 тыс. рублей). Более высокий дневной показатель фиксировали только в сочельник. В среднем за неделю британцы снимали по 100,78 фунта. Годом ранее недельный показатель составлял 94,69 фунта.

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Деньги из банкоматов

На неделе со 2 по 8 ноября через банкоматы выдали 1,46 млрд фунтов (около 157,5 млрд рублей). Это немного больше, чем за аналогичный период 2025 года. По данным Link, такой годовой рост общего объема снятия произошел впервые в 2026 году. При этом с начала года британцы снимали меньше наличных, чем годом ранее: показатель оставался ниже на 4,6%.

Еще один показатель приводит Банк Англии. Объем банкнот в обращении увеличился с 99,9 млрд фунтов на 28 октября до 101,1 млрд фунтов на 25 ноября, что отражает рост количества наличных денег вне банковской системы.

Наличные про запас

Опрос показал, что запас на случай чрезвычайной ситуации есть у 30% жителей Великобритании. Среди тех, кто подготовил такой резерв, 53% отложили в том числе наличные деньги. Таким образом, наличные входят в набор мер, к которым прибегает часть населения на случай перебоев.

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Рекомендация иметь деньги дома связана с возможностью временной недоступности электронных платежей. Если связь или платежные системы перестанут работать, наличные могут пригодиться для повседневных покупок. При этом власти говорят о запасе на ограниченный срок, а не о необходимости снимать все средства со счетов.

Данные банкоматной сети показывают увеличение среднего размера снятия и небольшой рост недельного объема в годовом сравнении. Но общий показатель с начала года по-прежнему ниже прошлогоднего.