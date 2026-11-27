В 2027 году пенсионная система возвращается к двухэтапной индексации страховых пенсий, которая ранее проводилась лишь раз в год — с 1 января. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в бюджете заложены средства на двойное повышение: сначала по уровню фактической инфляции, затем — исходя из доходов Социального фонда. Читайте в материале aif.ru, сколько раз и на сколько вырастут выплаты для разных категорий пенсионеров.

Сколько раз повысят страховую пенсию?

Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды. Первое повышение запланировано на 1 февраля — на 6,8%, что соответствует уровню фактической инфляции за 2026 год. Второе произойдёт 1 апреля — выплаты увеличат ещё на 3,3% в соответствии с ростом доходов Социального фонда России.

На сколько в среднем вырастут выплаты?

Суммарная прибавка для получателей страховых пенсий по старости составит в среднем 2,6 тыс. рублей в месяц. После двух повышений средний размер страховой пенсии по старости прогнозируется на уровне около 29,9 тыс. рублей для всех получателей, а для неработающих пенсионеров — порядка 30,2 тыс. рублей. Точная сумма прибавки для каждого пенсионера индивидуальна и зависит от накопленного стажа и коэффициентов.

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Кого ещё коснётся повышение?

Помимо получателей страховых пенсий, в 2027 году запланированы повышения для других категорий:

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, которые являются одним из видов пенсий по государственному обеспечению. По предварительным данным, повышение составит около 6,8%. Выплаты касаются инвалидов, граждан, пострадавших от радиации, и других получателей социальных пенсий.

С 1 октября будут пересчитаны военные пенсии исходя из роста денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По проекту бюджета прибавка составит около 4%; она не привязана к инфляции и зависит от увеличения довольствия.

С 1 августа работающим пенсионерам проведут беззаявительный перерасчёт с учётом страховых взносов, перечисленных работодателями за предыдущий год.

Что изменится для работающих пенсионеров?

Работающие пенсионеры получат не только февральскую и апрельскую индексацию страховой части, но и августовский перерасчёт. Он производится автоматически, без подачи заявления, и учитывает индивидуальные пенсионные коэффициенты, накопленные за 2026 год. Таким образом, для этой категории повышение будет фактически трёхэтапным, хотя августовская прибавка носит иной характер — это перерасчёт, а не индексация.

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Какие ещё изменения вступят в силу?

Одновременно со страховыми пенсиями с 1 февраля на 6,8% будет повышена надбавка к пенсии по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет и пенсионерами с первой группой инвалидности — она увеличится до 1,5 тыс. рублей в месяц. Также после февральского повышения фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 10,2 тыс. рублей, а для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы — почти до 20,5 тыс. рублей.

Кроме того, федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2027 году установлен на уровне 17 395 рублей — ниже этой отметки не могут опускаться совокупные доходы неработающего пенсионера. Все перерасчёты выполняются автоматически, подавать заявления не нужно.

Источники:

duma.gov.ru