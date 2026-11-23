Домклик усовершенствовал методологию калькулятора налогового вычета за покупку недвижимости. Инструмент впервые учитывает прогрессивную шкалу НДФЛ, действующую в России с 2025 года, и позволяет не только рассчитать полагающуюся сумму возврата, но и сразу подать заявку на получение вычета.

Для расчёта достаточно указать годовой доход и стоимость приобретённого жилья.

С 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ: 13%-22% в зависимости от годового дохода. Это напрямую влияет на размер имущественного вычета: возврат рассчитывается по той ставке, по которой налогоплательщик фактически уплачивает НДФЛ.

Новый калькулятор помогает автоматически определить применяемую ставку НДФЛ на основе введённого дохода, рассчитывает сумму возврата по имущественному вычету, а также учитывает неиспользованный остаток, переносимый на следующие годы.

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