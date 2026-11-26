Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект, по которому пенсионные накопления россиян, которые копились до 2014 года, переведут в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Полностью законопроект будет принят до конца текущего года. Об этом сообщил Aif.ru председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идёт о документе, который предусматривает беззаявительную конвертацию средств с 1 апреля 2027 года и прекращение дальнейшего формирования накопительной пенсии в рамках ОПС. Все компетентные подробности — в материале aif.ru.

Что именно переходит в новую программу

В случае принятия закона в ПДС с апреля следующего года переходит не страховая пенсия и не пенсионные баллы, а накопительная часть ОПС (Обязательного пенсионного страхования) — деньги, сформированные взносами работодателей в 2002–2013 годах и с тех пор инвестируемые в СФР или НПФ. Страховые права россиян остаются в прежней системе без изменений.

Суть изменений. Около 3 триллионов рублей средств граждан, чьи накопления находятся под управлением государственной управляющей компании, планируется передать в уполномоченный НПФ с серьезным государственным участием. Средства клиентов негосударственных пенсионных фондов — примерно 3,2 триллиона рублей — конвертируют в счёт ПДС в тех же фондах, где они хранятся сейчас.

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Что дает автоконвертация «ОПС в ПДС» тем, кто не планирует делать дополнительные взносы?

Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) отмечает, что даже если человек не планирует самостоятельно пополнять счет, он получит дополнительные гарантии сохранности накоплений и больше возможностей по их использованию. Например, сможет выбрать срочные выплаты вместо пожизненных, получить средства по истечении 15 лет с момента конвертации или воспользоваться ими досрочно при необходимости дорогостоящего лечения или потере кормильца.

СПРАВКА АиФ. ОПС (Обязательное пенсионное страхование) - государственная система, которая обеспечивает гражданам право на пенсию за счёт страховых взносов, уплачиваемых работодателями (а в отдельных случаях — самими гражданами).

Гарантии: что защищено полностью, а что — в пределах лимита

Переведённые накопления и средства софинансирования, согласно законопроекту, гарантируются государством в полном объёме с учётом инвестиционного дохода, а личные взносы и доход по ним — в пределах 2,8 млн рублей. «В пояснительной записке к этому законопроекту подтверждено ключевое отличие новой системы от прежней: права участников ПДС гарантируются „не только в объёме уплаченных страховых взносов, а в полном объёме средств, переведённых из системы ОПС, а также накопленного инвестиционного дохода“», — подчеркнула профессор МГУ, специалист по пенсионной системе Светлана Хмелевская.

Дополнительной гарантией она называет передачу части резерва СФР по ОПС в страховой резерв уполномоченного фонда. При этом эксперт обращает внимание, что НПФ не гарантируют доходность выше инфляции — в реальности она может оказаться отрицательной. По данным заслуженного экономиста России, директор Научно‑исследовательского центра развития государственной пенсионной системы и актуарно‑статистического анализа Финансового университета при правительстве Аркадия Соловьёва, средний объём конвертируемых накоплений составляет менее 100 тыс. рублей, поэтому лимит в 2,8 млн актуален преимущественно для граждан с крупными суммами.

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Два года на выбор: достаточно ли времени

В течение двух лет после конвертации граждане смогут сменить фонд без потери инвестиционного дохода. «Два года для выбора фонда — разумный срок. Человек может выбрать подходящий НПФ и перевести в него накопления без потери инвестиционного дохода. При этом важно, чтобы выбор был осознанным. Необходимо исключить ситуации, когда фонды активно привлекают клиентов, предоставляя неполную информацию», — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аркадий Соловьёв подчёркивает, что ключевым фактором для взвешенного решения служит не длительность срока, а уровень финансовой грамотности граждан и общая макроэкономическая стабильность. По данным Социального фонда России, при досрочном переходе между фондами человек может лишиться инвестиционного дохода за несколько лет — поэтому к смене фонда стоит подходить внимательно.

Что получает участник, не делающий новых отчислений

Для получения господдержки достаточно вносить не менее 2 тыс. рублей в год: софинансирование составит до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет, плюс налоговый вычет со взносов до 400 тыс. рублей в год. При этом, как уточняет Аркадий Соловьёв, размер софинансирования и вычета зависит от суммы личных взносов и не фиксируется на максимальных значениях автоматически.

Генеральный директор АО «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова поясняет: даже если человек не планирует новых отчислений, переход в ПДС даёт ряд практических преимуществ. Упрощается доступ к средствам: тем, чьи накопления находились в СФР, больше не требуется проходить процедуру перевода в НПФ, сопряжённую с риском потери инвестиционного дохода.

Кроме того, появляется возможность получить деньги раньше наступления пенсионных оснований — по истечении 15 лет с даты перевода либо в особых жизненных ситуациях (например, при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения). Также участник может выбрать срочные выплаты на ограниченный период (к примеру, на 10 лет) вместо небольшой пожизненной прибавки.

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Как будут управлять средствами граждан

Объём активов, которые перейдут под управление уполномоченного фонда, составит около 5 трлн рублей. Депутат Анатолий Аксаков отмечает необходимость усиления гарантий: «Мы считаем, что контроль государства над уполномоченным НПФ должен сохраняться на весь период формирования сбережений. В текущей же версии законопроекта госконтроль гарантируется только в течение 10 лет».

По словам Оксаны Ивановой, деятельность НПФ уже сегодня строго регулируется: Банк России устанавливает требования к структуре вложений, а специализированные депозитарии контролируют соблюдение правил. Кроме того, фонды обязаны компенсировать инвестиционные убытки в случаях, предусмотренных законом. При этом участие государства в капитале фонда само по себе не гарантирует повышенную доходность — все НПФ работают в едином правовом поле и находятся под надзором регулятора.

Аркадий Соловьёв, ссылаясь на данные социологических опросов, отмечает, что уровень доверия населения к финансовым институтам остаётся стабильным, поэтому при выборе фонда целесообразно ориентироваться на его долгосрочные результаты — например, на показатели доходности за последние 5–10 лет.