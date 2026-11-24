Конституционный суд РФ изменил подход к расчёту алиментов — традиционная формула «25% от всех доходов» заменена на учёт «разумных потребностей ребёнка».

И хотя вроде бы речь идёт только о родителях со сверхвысокими доходами, но ориентиром предложено считать сумму в 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч в месяц). Таким образом, эти перемены могут коснуться десятков и даже сотен тысяч российских семей.

Для чего нужны алименты?

Поводом стал спор вратаря сборной России Матвея Сафонова с бывшей женой Анастасией Казачёк: они были женаты всего год — с 2020-го по 2021‑й — и расстались после рождения дочери.

Примерно в это время карьера Сафонова пошла в гору, и к лету 2022 года он официально стал самым дорогим российским футболистом. За несколько лет на содержание дочери голкипер перечислил более 90 миллионов рублей. Но бывшая супруга подала в суд и потребовала платить и далее по формуле «25% от всех доходов», по которой в России традиционно рассчитывают алименты. А Сафонов хотел ограничить сумму какой-то конкретной «разумной» цифрой. И вот теперь суд постановил: саму норму Семейного кодекса менять не нужно, но применять «на автомате» нельзя. Как пояснил судья Конституционного суда Евгений Тарибо, «эта норма не исключает возможности уменьшить размер алиментов, если доход плательщика столь высок по уровню, что полученные деньги в результате не соответствуют реальным разумным потребностям ребёнка. До принятия данного решения был автоматизм в решениях судов. Четверть дохода, и трава не расти. Сегодня появилась возможность поговорить на эту тему, взвесив все за и против».

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Алименты, подчеркнули в суде, надо расходовать на содержание, воспитание и образование ребёнка. Они не должны превращаться в «кару для плательщика» при конфликте бывших супругов, «не предполагают приобщения ребёнка к роскошной жизни родителей» и «не служат обогащению второго родителя».

Ориентиром для оценки предложено считать налоговое законодательство: доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч в месяц) облагаются НДФЛ по повышенной ставке. Сумму, превышающую эту цифру, следует считать достаточной, если не доказана реальная по­требность в большей (например, из-за состояния здоровья ребёнка).

Справки и чеки

Адвокат Виктория Вашурина отметила, что в России нет прецедентного права, но решения КС окончательны, не подлежат обжалованию и обязательны к исполнению. Таким образом, они задают ориентир для всех судов ­страны.

Хотя доказать потребности в более высоких алиментах всё ещё возможно.

«Бремя доказывания ложится на получателя: если он считает, что нужны большие суммы, ему предстоит обосновать это документами. Важный нюанс: КС отдельно оговорил, что сохранение ребёнку прежнего уровня обеспечения не самоцель. То есть аргумент „мы привыкли к 5 миллионам“ сам по себе не работает: суду нужны доказательства реальных по­требностей ребёнка, а не привычки к определённому уровню трат. Образование, лечение, обеспечение продуктами — всё это должно подтверждаться чеками (либо справками)», — прокомментировала эксперт.

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Право на достаток

«На мой взгляд, ребёнок должен иметь возможность жить примерно на том же уровне, что и его родители. Ведь если он родился в обеспеченной семье, находился в определённой социальной прослойке, почему после развода родителей его можно перевести в другую, более низкую? И он становится заложником того, что взрослые не смогли сохранить отношения. Верхнего предела алиментов быть не должно», — считает отец четверых детей из Республики Коми Павел Гейко.

Мария Соколова из Санкт-Петербурга, которая в разводе воспитывает двух ребятишек, согласна с этим лишь отчасти:

«Мне сложно рассуждать про отца, который получает миллионы и платит четверть. У меня другая реальность: бывший муж перечисляет 10 тысяч рублей на двоих детей. И это не потому, что он безработный или болеет, — он работает, просто официально у него минималка, а остальное — „в конверте“.

Попробуй докажи. 10 тысяч — это пицца на семью. Когда приходят алименты, мы устраиваем с детьми день пиццы. Секции, репетиторы, форма, лекарства, питание — всё это на мне. Я работаю, тяну, но иногда руки опускаются: дети растут, запросы растут, а сумма — нет.

И когда я слышу про 250–300 тысяч на одного ребёнка, я, честно, завидую. Не деньгам — тому, что есть отцы, которые их платят.

При этом я согласна: автоматически четверть с миллионов — перебор. Деньги должны доходить до ребёнка, а не превращаться в содержание бывшей жены.

Я не против, чтобы у алиментов был потолок. Но нужен и пол — ниже которого нельзя. И механизм, который заставит отца платить реальную сумму, а не минималку. Иначе получается: у кого-то больше 300 тысяч — „много“, а у кого-то 10 тысяч на двоих — „нормально“. И то и другое — несправедливо».

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Пилить по живому

Когда появляется что-то важнее совести и улетучивается понятие порядочности, то развод переходит в разряд подсчётов на калькуляторе. В итоге кто-нибудь всё равно останется недоволен, считает режиссёр Александр Адабашьян.

— Универсального рецепта, как разделить имущество, какие алименты выплачивать на ребёнка, не существует, поэтому и законодательство в этой сфере у каждой страны своё. Есть вариант, когда пара на берегу договаривается, как всё будет при расставании.

Но чаще, идя под венец, люди не раздумывают над обязательствами. Всё начинается со страсти. И страстями, но уже шекспировскими, заканчивается. Меня Бог миловал. С супругой мы вместе более полувека. У нас семь внуков. Но разводов вокруг видел в диапазоне от «ушёл с одним чемоданчиком» до «делили вилки и ложки».

Как-то в Ростовской области в поисках натуры для съёмок в одном селе показали добротный дом, распиленный болгаркой от крыши до фундамента. Муж (это был дом его родителей) после развода вернулся в деревню, жена-­горожанка настояла на разделе имущества. Возможно, хотела продать родовое гнездо мужа и деньги поделить. Но тот, крепко выпив, пошёл и распилил пополам не только дом, но и телевизор, холодильник, мебель и даже ложки с вилками. Дом стал памятником тому, как не надо расставаться.

Самые уязвимые в этой ситуации — дети. Борются за их финансовые интересы, забывая, что больше всего им нужна любовь. А где её найти на выжженном поле финансовых разборок?

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Плавающие цифры

Во Франции при расчёте алиментов действует рекомендательная «таблица» Министер­ства юстиции: сумма зависит от заработков, и при среднем доходе родитель выплачивает на одного ребёнка порядка 13–18% чистого дохода. Но есть ещё и алименты супругу — компенсация разницы уровня жизни после развода, выплачивается в среднем при каждом 5-м разводе.

В Германии сумма зависит от дохода родителя. Но установлен минимум, ниже которого платить нельзя (начинается от 477 евро для ребёнка до 5 лет).

В Израиле алименты обязаны покрывать базовые потребности детей (питание, одежда, образование), прочее — на усмотрение суда. Цифра может пересматриваться, поскольку со взрослением потребности детей меняются.

В Китае разводиться не принято. Но бывают исключения, когда суд принимает решение оставить детей с мамой. Сумма алиментов составляет 20–30% ­заработка.