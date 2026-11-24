Сорок лет трудового стажа — и пенсия около 17 тысяч рублей. С такими ситуациями сталкиваются и читатели, и эксперты: итоговая сумма зависит не только от стажа, но и от ряда других факторов. Разбираемся, почему так происходит и что с этим можно сделать, в материале aif.ru.

Что важнее стажа

Нередкая история: за спиной — четыре десятка лет работы, «летели годы, как вода». Человек вышел на заслуженный отдых и с удивлением смотрит в расчётку — там около 17 тысяч рублей в месяц. Куда делись сорок лет стажа? На самом деле стаж в этой арифметике далеко не главный «герой». Как поясняет заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, «размер пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые набрал будущий пенсионер во время работы». Для назначения выплаты нужны страховой стаж не менее 15 лет и не менее 30 баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов), напомнил он.

Эксперт называет две главные причины «провала» в баллах. Первая — небольшая официальная зарплата или теневой доход, скрытый работодателем от налогов на фонд оплаты труда. «Небольшая пенсия при большом стаже указывает на получение зарплаты на уровне МРОТ», — отмечает Цыганов. Вторая — ошибки в данных Социального фонда России (СФР), связанные с распространённой в 1990-е неразберихой с архивами и записями в трудовых книжках.

Проверьте документы, время есть. Что изменится для пенсионеров в 2027 году Подробнее

Цифры подтверждают логику опрошенных специалистов: в 2025 году МРОТ составлял 22 440 рублей, и с минимальной зарплаты за год начисляется 0,98 балла. Директор Научно-исследовательского центра развития государственной пенсионной системы и актуарно-статистического анализа Аркадий Соловьев оценивает ситуацию жёстче: 17 тысяч рублей — это уровень отчислений с заработка «чуть выше МРОТ» на протяжении 40 лет легальной занятости. Такой сценарий даёт 45–50 баллов, то есть 1,15–1,2 ИПК в год.

Для сравнения: средняя страховая пенсия к концу 2025 года превышала 24 тысячи рублей. Пенсия в 17 тысяч «чуть превышает федеральный ПМП (Федеральный прожиточный минимум пенсионера) — черту бедности», подчёркивает Соловьев.

Пенсию можно изменить

Что сделано с баллами, уже не изменить, но итоговую сумму законно увеличить можно. «Сначала нужно проанализировать данные, которые учли в СФР при назначении пенсии», — советует Цыганов. По его словам, фонд иногда теряет сведения до 2002 года и за советский период — пробелы восполняются архивными справками и выписками. Если фонд не согласен с доводами, вопрос решает суд, чьё решение обязательно для исполнения СФР.

Есть и технические резервы. За период до 2002 года СФР автоматически берёт данные 2000–2001 годов, но пенсионер вправе выбрать более выгодный для расчёта пятилетний период. Кроме того, в расчёт можно включить нестраховые периоды, за которые тоже начисляются баллы: службу по призыву, уход за инвалидом I группы, ребёнком до 1,5 лет, ребёнком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

Фото: freepik.com

Важный момент — социальные доплаты до прожиточного минимума пенсионера. Федеральный ПМП на 2025 год составлял 15 250 рублей, в Москве — 17 897 рублей, в Московской области — 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге — 16 623 рубля, в Краснодарском крае — 14 641 рубль, в Красноярском крае — 16 928 рублей. Они положены неработающим пенсионерам, чья выплата не дотягивает до регионального минимума. С учётом стоимости балла в 145,69 рубля учёт пары забытых лет может дать некоторую прибавку.

Пошаговый план для пенсионера: чек-лист в 5 шагов

Алгоритм проверки эксперт Цыганов раскладывает на пять шагов. Первый — запросить выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) и справку о назначенной выплате на Госуслугах, сайте СФР, в МФЦ или отделении фонда, взяв с собой паспорт и СНИЛС. Второй — проверить начисления самостоятельно или с консультантами: все ли периоды учтены.

Третий шаг касается льгот. «Если не выплачиваются надбавки, связанные с наградами или почетными званиями, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением об их учете или оформлении», — уточняет эксперт. Речь, в частности, о звании «Ветеран труда».

Четвёртый шаг — подать в СФР заявление на корректировку ИЛС (Индивидуального лицевого счёта) или перерасчёт пенсии вместе с документами: трудовой книжкой, справками с места работы или из архивов, бумагами о нестраховых периодах — военным билетом, свидетельствами о рождении детей, документами об инвалидности и иждивенцах, удостоверениями к наградам и званиям. Пятый шаг — суд, если фонд отказал и есть уверенность в своей правоте.

Аркадий Соловьев добавляет профилактическую меру: «Чтобы „не удивляться“ размеру назначенной пенсии, надо лично в течение трудовой жизни следить в своем кабинете на Госуслугах и в СФР». Учитывайте, что балл ежегодно дорожает, а МРОТ с 2026 года вырос до 27 093 рублей — у будущих пенсионеров каждый «белый» год весит больше.