Китай направит 20 миллионов долларов на поддержку практического сотрудничества в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на пленарном заседании саммита.

Он подчеркнул необходимость формирования инновационной экосистемы и более широкого внедрения технологий искусственного интеллекта. По словам китайского лидера, экономикам АТЭС важно адаптироваться к новым возможностям и вызовам.

Си Цзиньпин также сообщил о планах создать в Шэньчжэне исследовательский центр сообщества АТЭС, который займется политическими исследованиями и обменом опытом.

Кроме того, председатель КНР призвал устранить препятствия для торговли и инвестиций в регионе, упростить деловые и туристические поездки между странами. Он отметил, что открытое сотрудничество является единственным путем к развитию и возрождению Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Владимир Путин сообщил о продвижении российской инициативы Большого Евразийского партнерства. Ее цель — формирование единого экономического пространства на континенте.