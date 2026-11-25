Британская сеть магазинов фиксированных цен Poundland, объединяющая порядка 600 торговых точек, стала банкротом: её американский собственник так и не сумел продать проблемный актив. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на информированные источники.

«Всего за несколько недель до Рождества компания Poundland обанкротилась, поставив под угрозу 12 000 рабочих мест», — отмечает издание.

По имеющимся данным, американский владелец сети — компания Gordon Brothers — не смогла отыскать покупателя в установленный срок. Управление сетью перейдёт к специалистам по банкротству из Alix Partners, именно они будут контролировать процесс её ликвидации.

Для розничного сектора Великобритании это банкротство стало самым масштабным с 2016 года, когда о несостоятельности объявила сеть универмагов BHS.

Ранее премьер-министр страны Энди Бернем дал поручение министру по делам бизнеса Джонатану Рейнольдсу подыскать покупателя для Poundland, но при этом государственную поддержку компании исключил.

Poundland была основана в Британии в 1990 году. Поначалу весь ассортимент магазинов сети реализовывался по единой цене — один фунт. Позже, под давлением инфляции, компания перешла на модель ценовых сегментов, однако большинство товаров, как и прежде, продаётся за один фунт.