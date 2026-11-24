Депутаты нижней палаты парламента одобрили законодательную инициативу, где среди прочих положений зафиксирован минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 28 935 рублей ежемесячно начиная с 1 января 2027 года.

Данный акт является частью бюджетного пакета. Сегодня величина МРОТ равна 27 093 рублям в месяц. Согласно новому закону, с 2027 года показатель будет повышен на 6,8%.

Одновременно на период 2027-2029 годов приостанавливается применение норм, предусматривающих расчёт МРОТ от медианной заработной платы. В эти годы величина минимального размера оплаты труда будет определяться на основе прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты сотрудников организаций.

Такой подход даст возможность опираться на более актуальные и всесторонние прогнозы, а не только на статистический показатель медианной зарплаты, говорится в заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний перейдёт в ведение Федеральной налоговой службы.

Закон, включающий и иные нормы, начнёт действовать с даты официального опубликования — за исключением тех положений, для которых предусмотрены отдельные сроки.