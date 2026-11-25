Распоряжаться деньгами с помощью ИИ следует под контролем человека, подтверждающего операции, рассказал KP.RU тренер по личным финансам Максим Темченко.

По его словам, перепроверять необходимо и персональные финансовые рекомендации: нейросеть может упустить важную деталь. При этом качество ответа зависит от того, насколько подробно пользователь описал свою ситуацию и сформулировал задачу.

«Чем конкретнее и подробнее вопрос, тем более содержательный ответ можно получить», — объяснил Темченко.

Эксперт отметил, что ИИ может помогать повышать финансовую грамотность. Однако человеку нужны базовые знания, чтобы поставить задачу помощнику, а не просто попросить готовый способ разбогатеть.

Согласно приведённому в публикации исследованию ВЦИОМ, денежные вопросы с нейросетями обсуждают 42% их пользователей. Разрешить ИИ распоряжаться своими средствами готовы лишь 15%.