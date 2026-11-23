С возрастом представления о достаточном доходе меняются из-за растущих обязательств перед семьёй и расходов на здоровье, объяснил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, родителям приходится оплачивать образование детей, помогать им начинать самостоятельную жизнь и решать жилищные вопросы. Одновременно увеличиваются затраты на медицинскую помощь. Люди также задумываются о накоплениях, которые позволят сохранить привычный уровень жизни после завершения работы.

«Доход в 250–300 тысяч рублей позволяет человеку не чувствовать постоянного давления обязательных платежей», — отметил Сафонов.

Экономист пояснил, что такой заработок оставляет средства на отдых, путешествия и сбережения после оплаты основных расходов. При этом он подчеркнул относительность понятия богатства: одному человеку достаточно жить без долгов, другому важна возможность позволять себе дополнительные покупки и формировать накопления.